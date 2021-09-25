رئيس وزراء الكويت أمام الأمم المتحدة: أزمة كورونا كانت محفزا للتغيير

قال رئيس الوزراء الكويتي، صباح الخالد الصباح، فجر اليوم، إن أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، كانت محفزاً للتغيير، مضيفا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الأزمة أظهرت طفرة علمية فعالة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ودعا «الصباح»، إيران للحفاظ على حرية الملاحة في الخليج، فيما أدان هجمات الحوثيين على السعودية.

وفي الشأن السوري، قال «الصباح»، إن التدخلات الخارجية كانت سبباً بإطالة أمد الأزمة السورية، وفيما يتعلق بالشأن الأفغاني، دعا رئيس الوزراء الكويتي، حركة «طالبان» وكل الأطراف لضبط النفس.

وزير الخارجية السعودي يلتقي بنظيره القطري على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

وفي سياق آخر، التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس الجمعة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بين الجانبين، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».