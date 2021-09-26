«القومي للترجمة» يطرح باكورة سلسلة «العلماء صغار السن»

طرح المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، باكورة الأعمال الصادرة من سلسلة جديدة بعنوان «العلماء صغار السن» والتي تستهدف الأطفال من سن 6- 12 عاما.

وفي تصريح للدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة، قالت إن سلسلة علماء صغار مجموعة كتبها الكاتب نوري ڤيتاشي وأصدرها عام 2017، لتناسب الأطفال من سن السادسة وحتى الثانية عشرة، لكن المعلومة القيمة والحقائق التي يقدمها ڤيتاشي عبر خيط سردي بسيط وأنيق يجد فيها الكبار متعة وهم يقرأونها لصغارهم، ما الذي يجمع بين ابن الهيثم وهيلدجارد ومن بينجن ومريت بتاح وإينهيدوانا وماري كوري ولويس أغاسيز وأليساندرو جيلياني، وغيرهم من الأسماء الدالة على جمع من جنسيات مختلفة وخصوصيات ثقافية مدهشة في تنوعها.

كل هذا في قصص حقيقية جمعها ڤيتاشي من بلدان العالم وصاغها بأسلوب سلس جذاب يجمع بين متعة السرد وروعة المعرفة، تغير مفهوم الإنسانية عن العلماء.

و أضافت: «العالِم في سلسلة علماء صغار لڤيتاشي طفل أو طفلة بدأ رحلة البحث المعرفي في مرحلة مبكرة بحثا عن إجابة لسؤال يؤرقه عن الفيزياء أو قوانين الطبيعة أو الفلك أو الرياضيات أو الحفريات أو الإنسانيات، ولم تقف طفولته حائلا دون البحث عن السر، بل كانت مصدرا للطاقة الخلاقة التي دفعته ليكون مشاركا في تشكيل العالم الحديث، وهي بالفعل مجموعة مشوقة وملهمة وجذابة سرديا وبصريا ستضيف إلى معارف الطفل العربي وتقديره للجهد البشري عبر الحدود».

12 عنوانا في سلسلة علماء صغار السن

جدير بالذكر أن سلسلة «علماء صغار السن» تتضمن 12 عنوانًا وهى: «الكم المدهش: خمس قصص رائعة عن أشخاص قاموا بثورة في الفيزياء»، «أعجوبة قوانين الطبيعة: خمس قصص مدهشة عن مستكشفي أعمق أسرار الطبيعة»، «نداء النجوم: خمس قصص بديعة لأشخاص نظروا نحو السماوات»، «محطمو الحواجز: خمس قصص مذهلة لأشخاص هدموا الحوائط ليصنعوا التاريخ»، «شعلة المخترع: خمس قصص بديعة لأشخاص ساعدوا في تشكيل العالم الحديث»، «الرياضيات السحرية: خمس قصص رائعة لأشخاص قاموا بمعجزات باستخدام الأرقام»، «إنجازات كيميائية: خمس قصص مبهرة في الكيمياء والبيولوجيا»، «أسرار باطن الأرض: خمس قصص رائعة لأشخاص تمكنوا من حل ألغاز في باطن الأرض»، «الفيزياء المبهرة: خمس قصص مدهشة لأشخاص قاموا بحل ألغاز الطبيعة»، «علم الإنسانية :خمس قصص رائعة عن أشخاص ساعدونا على فهم أنفسنا»، «نساء مكتشفات: خمس قصص عظيمة عن نساء رائعات صنعن تاريخاً علمياً» و«رواد العلوم: خمس حكايات مذهلة عن أشخاص ساعدوا في تطوير المنهج العلمي».