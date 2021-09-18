«القومي للترجمة» يطلق مسابقة لترجمة الأدب المكسيكي للمرة الأولى

في إطار حرص المركز القومي للترجمة على الانفتاح على جميع الثقافات ودعم جميع المترجمين يتعاون المركز مع سفارة المكسيك بالقاهرة لمد جسور التواصل من خلال ترجمة ونقل ثقافة المكسيك إلى القارئ العربي إذ يطلق المركز القومي للترجمة للمرة الأولى مسابقة ترجمة الأدب الروائي المكسيكي، وذلك بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرة.

شروط المسابقة

تتضمن المسابقة من بين شروطها أن يتمتع المشاركون بالجنسية المصرية والمسابقة متاحة للأفراد حتى 45 عامًا بنهاية 2021.

توفر سفارة المكسيك للمترجمين الراغبين في المشاركة العمل المحدد للمسابقة عن طريق التواصل معها عبر بريدها الإلكتروني الرسمي oficialrae@sre.gob.mx ويفتح باب التقدم للمسابقة في الفترة من 19 سبتمبر 2021 وحتى الأول من مارس 2022.

جوائز مسابقة ترجمة الأدب المكسيكي

ويحصل الفائز على ألف دولار أمريكي وشهادة تقدير بالإضافة إلى مجموعة أعمال من الأدب المكسيكي، كما يتم نشر العمل الفائز ضمن إصدارات المركز القومي للترجمة. جدير بالذكر أن المسابقة تأتي المبادرة الأولى في برنامج تعاون بين الجهتين طرح بين الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة، والسيد خوسيه أوكتافيو تريب سفير المكسيك بالقاهرة.

وكان المركز القومي للترجمة قد أعلن في مايو الماضي عن تفاصيل جائزتين باسم ثروت عكاشة لترجمة الفنون من اللغة العربية، هما جائزة ثروت عكاشة لترجمة الفنون من العربية، جائزة ثروت عكاشة لترجمة الفنون إلى العربية، وذلك في إطار احتفال وزارة الثقافة بمئوية الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق.

وتتضمن الجوائز مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه مصري لترجمة الفنون من العربية، و30 ألف جنيه مصري لترجمة الفنون إلى العربية، مع درع تذكاري، وشهادة تقدير.

وشارك المركز القومي للترجمة في العديد من المعارض المحلية والدولية، ومن بينها معرض بغداد الدولي للكتاب ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا بخلاف المعارض المحلية مثل معرض فيصل الرمضاني وغيرها.