أجهزة عرائس ووصلات مياه وتجديد منازل للأكثر احتياجا بالمنيا

سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عددا من المساعدات العينية وأجهزة العرائس، للأسر الاكثر احتياجا، مقدمة من جمعية «رسالة» بالمنيا، في إطار قافلة «المليون» التي تنظمها الجمعية، ضمن أنشطة دعم الأكثر احتياجاً .

وسلم المحافظ، 3 أجهزة عرائس، و10 بونات وصلات مياه، و10 بونات تطوير أسقف منازل، بهدف رفع المعاناة عن كاهل الأسر غير القادرة والمستحقة للإعانة في تيسير الزواج أو توصيل المياه و بناء المنازل.

وقال المحافظ، إن توفير الدعم والرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة يعد واجباً وطنياً ومسؤولية إنسانية ومجتمعية مشتركة، أكبر من أن تتحملها جهة أو مؤسسة واحدة، الأمر الذي يتطلب توحيد جهود أطراف العمل المجتمعي على كافة الأصعدة بما ينعكس إيجاباً على تعظيم الخدمات والمساعدات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، وبناء جسر من التكافل الاجتماعي تمتد من خلاله أوصال الخير لكل مستحقي الدعم.

وقدم المحافظ، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه الدائم على تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية الأكثر احتياجا، وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين، من خلال إنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية.

تثبيت 7960 من العاملين المؤقتين

من جهة أخرى، أصدر محافظ المنيا، القرار رقم 473 بتاريخ 22/9/2021، القاضي بتثبيت 7960 موظفا بالوظائف والدرجات والمجموعات النوعية الموضحة بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة، بعد إنهاء لجنة الموارد البشرية بالمحافظة إعداد محضر اللجنة، والذي يتضمن الموافقة على تثبيت 8297 من العاملين المؤقتين بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ المنيا، أن القرار يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، وإتاحة بيئة عمل جيدة من خلال تقنين الأوضاع الوظيفية للعمالة المؤقتة بنطاق المحافظة، وتحقيقاً للصالح العام للعاملين بالمحافظة، لضمان الاستقرار الوظيفي والارتقاء بالمنظومة الإدارية ورفع كفاءة العاملين.

وكان محافظ المنيا أكد في تصريحات سابقة أن الجمهورية الجديدة هي دولة يتمتع فيها كافة المواطنين بكرامتهم، ويعيشون حياة كريمة وفي سكن مناسب وصحة جيدة، لذا اهتمت القيادة السياسية بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي تمس حياة المصريين.