اتحاد منتجي الدواجن يناشد صغار المربين الانضمام لعضويته

قال الدكتور مجدي حسن، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: «إن صناعة الدواجن مقبلة على طفرة كبيرة اذا تم تنفيذ ما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لتنظيم صناعة الدواجن، وكذلك تنفيذ المقترح الذي تقدم به السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخاص بإنشاء مركز للسيطرة والتحكم في الأوبئة».

مركز التحكم في الأمراض الوبائية خطوة هامة في تطوير صناعة الدواجن

وأضاف «حسن»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تلك التوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من شأنها تحقيق تكامل، ومن ثم طفرة في صناعة الدواجن، حيث يعد مركز التحكم في الأوبئة هو الأول من نوعه الذي يتم إنشائه في مصر، وسوف يساهم بشكل كبير للغاية في القضاء على الأمراض المتوطنة والوافدة.

نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: هجوم صغار المربين علينا «مبرر»

وعن الهجوم على اتحاد منتجي الدواجن من قبل صغار مربي الدواجن، أوضح أن المربين مصابون بالإحباط لما يمرون به من خسائر في الوقت الحالي، ولذلك فالهجوم «مبرر»، مؤكداً أن عدم مشاركة صغار المربين في عضوية اتحاد منتجي الدواجن يضعفه من جهتين، الأولى ضعف التواصل مع القاعدة العريضة للصناعة، والثانية ضعف الموارد المالية لقلة عائد الاشتراكات، وبهذا يصبح الاتحاد مكبلاً.

وناشد «حسن»، صغار المربين بالمشاركة في عضوية الاتحاد وفي جمعيته العمومية، والمساهمة الفعالة في قيادة الاتحاد، وتقديم رؤى تطويرية، لافتاً إلى أن الاتحاد ليس فرداً ولا مجموعة أفراد، بل الاتحاد يملكه كل الأعضاء بحصص متساوية، لكن عليهم أن يصبحوا أعضاءً أولا وعندها يمكنهم نقدنا ومحاسبتنا كيفما أرادوا.

الخلل في صناعة الدواجن يعود لعدم رؤية المنتجين لبعضهم

وعن أسباب خسائر صناعة الدواجن حالياً، أكد أن المشكلة الأساسية تتجسد في أن القائمين على الصناعة لا يرون بعضهم البعض، وهم منتجو قطعان الجدود والأمهات والتسمين والدجاج البياض ومنتجو الأعلاف، بحيث لا يتحقق تنسيق حجم الإنتاج الموسمي، وهذا هو سبب الخلل الذي يظهر خلال المواسم، حيث يرتفع السعر على المستهلك، أو ينخفض على المربي بما يحقق خسائر كبيرة، ولذلك فإن الصناعة تحتاج إلى تنظيم شامل بما يضمن وضع رؤية واضحة.

مجدي حسن: وزير الزراعة مهتم بشكل كبير بتطوير صناعة الدواجن

وأكد أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مهتم بشكل كبير بتطوير صناعة الدواجن، وسبق أن عين 4 من صغار المربين في مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، ضمن الـ 9 أعضاء الذين يعينهم الوزير وفقا للائحة تأسيس الاتحاد، وهذا الاهتمام تمت ترجمته فعليا من خلال الصحافة والإعلام بالشكل الذي ضمن وصول المشكلة إلى رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، وكانت النتيجة التدخل المباشر بقرار إنشاء اللجنة العليا لتنظيم صناعة الدواجن.