ستاد جامعة المنصورة يستضيف البطولة المفتوحة الثالثة لألعاب القوى (صور)

شهد ستاد جامعة المنصورة أجواءً رياضية حماسية مشتعلة، بعد أن وقع الاختيار عليه من جانب مجلس إدارة منطقة ألعاب القوى بالدقهلية لتنظيم بطولة المنطقة المفتوحة لألعاب القوى تحت شعار «الأسرع الأعلى الأقوى»، والتي شارك فيها فرق ولاعبين من أندية بجميع أنحاء الجمهورية وكانت البطولة بمثابة بطولة من بطولات الجمهورية لعدم اقتصارها على لاعبي أندية منطقة الدقهلية فقط، بل شارك فيها لاعبي أندية مختلفة مثل: «الأهلي والزمالك والهايكستب وغزل المحلة ودمياط»، بجانب فرق المحافظة مثل فريق ستاد المنصورة وفريق جامعة المنصورة والمشروع القومي للناشئين بالمنصورة، وغيرها من الفرق.

البطولة الثالثة المفتوحة للمنطقة

وشارك في البطولة لاعبي ألعاب القوى بمراحل عمرية مختلفة من الذكور والإناث، حيث قُسمت البطولة لمنافسات تحت 14 سنة، وتحت 18 سنة، وتحت 20 سنة، ودرجة أولى، وتمّ توزيع الجوائز على اللاعبين والأندية الفائزون بالمراكز الثلاث الأولى بالمنافسات، وسط إجراءات تنظيمية مشددة، وتكثيف لعدد الحكام بكل لعبة، بعد أن تنوعت منافسات البطولة بين ألعاب «العدو والحواجز والجري والوثب العالي والوثب الطويل ودفع الجلة ورمي الهوكي والتتابع والوثب الثلاثي»، وتعتبر هذه البطولة هي البطولة الثالثة المفتوحة التي ينظمها مجلس إدارة منطقة الدقهلية لألعاب القوى هذا الموسم، حيث تعد منطقة الدقهلية لألعاب القوى الوحيدة التي تنظم مثل تلك المنافسات المفتوحة أمام أندية الجمهورية للمشاركة والمنافسة.

وقضى اللاعبين وأسرهم يوما رياضيا حماسيا باستاد جامعة المنصورة، وسط منافسات قوية للغاية وروح رياضية واضحة بين المتنافسين، وأجواء احتفالية على أنغام الأغاني الوطنية.

كريم حسام: مصر تمتلك مواهب كبيرة في ألعاب القوى

وعن مستقبل لعبة ألعاب القوى في مصر، قال كريم حسام مدرب ألعاب القوى بالمشروع القومي للناشئين، ومدرب فريق الهايكستب لألعاب القوى، والمعيد بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، إنَّ مصر تمتلك مواهب كبيرة في لعبة ألعاب القوى والأجيال الناشئة تبشر بالخير لما تمتلكه من مقومات، مشددًا على أنَّ عدم وصول لاعبي ألعاب القوى الفترات السابقة للأولمبياد لم يكن لقلة المواهب والأبطال بمصر ولكن كان بسبب ضعف المنظومة القائمة على إدارة اللعبة بمصر بشكل كامل، سواء بسبب نقص الإمكانيات أو الاهتمام باللاعبين وتحفيزهم إعلاميا ومعنويا، وهو الأمر الذي تحاول الدولة تدراكه الفترة المقبلة للوصول للأولمبياد المقبلة بأكبر عدد ممكن من اللاعبين.

كريم حسام: العلم تدريب رياضي يتطور سريعا

ومن وجهة نظره كلاعب ألعاب قوى سابق، شرح «حسام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ تطور مستوى اللاعبين اليوم أصبح أمر سهل على عكس السابق، لسهولة الوصول للمعلومات التي أصبحت متاحة بالصوت والصورة على مواقع الإنترنت المتخصصة، والنماذج الحية التي تشارك الناشئين في التدريبات، حتى يصبحوا قدرة لهم، على عكس ما كان يحدث قبل هذه الفترة، مبينًا أنَّ الاجتهاد ذاتي وفردي من اللاعب، فاللاعب يبذل مجهودًا كبيرًا للحصول على المعلومة.

ولفت إلى أنَّه من مكانه الأكاديمي كمعيد بكلية التربية الرياضية يرى أنَّ العلم بمجال التدريب الرياضي يتطور بشكل سريع جدًا بشكل عام وبمجال ألعاب القوى بشكل خاص، سواء في أنواع التدريب الحديثة، أو بمجال الميكانية الحركية والتحليل الحركي للأداء، وهو مؤشر كبير لازدهار لعبة ألعاب القوى الفترة القادمة لتحطيم الأرقام القياسية المسجلة.

مدرب المنتخب القومي: مواهب ألعاب القوى بمصر ينقصها الإدارة الجيدة

وكان حسام ثروت، مدرب المنتخب القومي لألعاب القوى، والمشرف الفني على منطقة الدقهلية لألعاب القوى المدير الفني لفريق الهايكستب لألعاب القوى، قد كشف خطة ألعاب القوى الفترة المقبلة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» بقوله إنَّها «خطة جيدة للغاية، بقيادة الدكتور محمد عبدالرؤوف، وسيتمّ البدء بتنفذها بعد تشكيل الإتحاد الجديد لألعاب القوى، معربًا عن أمله وتمنيه لتواجد أعداد كبيرة من لاعبي ألعاب القوى في الأولمبياد، خاصة الألعاب الشهيرة مثل ألعاب القوى، متابعًا أنَّ «مصر بها مواهب كبيرة جدا في لعبة ألعاب القوى، ولكنها تحتاج لرعاية، وخصوصا في تخصصي الرمي والمركب، ومؤخرا في سباقات السرعة بدأنا نعود للظهور مجددا في سباقات السرعة»، مؤكّدًا أنَّ مواهب لعبة ألعاب القوى بمصر ينقصهم الإدارة الجيدة والرعاية المالية وتنفيذ الخطة الموضوعة حتى يتمّ الاستفادة من هذه المواهب.