«المركزي»: قبول المدفوعات عبر أجهزة الهاتف الذكية دون رسوم

وافق البنك المركزي، على منح تراخيص تقديم خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية على أجهزة الهاتف المحمول، في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفيذا لاستراتيجية الحكومة للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، ودعم استراتيجية الشمول المالي.

وقال «المركزي» في بيان، إن الخدمة الجديدة تمثل طفرة في تيسير المعاملات المالية الإلكترونية، إذ يعد قبول المدفوعات اللاتلامسية على الهاتف المحمول والأجهزة الذكية، من أحدث وسائل القبول الأقل تكلفة وهي تقنية تكنولوجية جديدة، تسمح للتجار بقبول مدفوعات البطاقات مباشرة على هواتفهم أو أجهزتهم، دون الحاجة إلى أي أجهزة ملحقة إضافية.

قبول المدفوعات بتطبيق على الهاتف المحمول

وتحول التقنية الجديدة، الأجهزة الذكية إلى نقطة قبول إلكترونية، يجري من خلالها قبول المدفوعات باستخدام البطاقات اللاتلامسية بصورها المختلفة، حيث يحمل التاجر تطبيق إلكتروني على جهازه الذكي، ويربط التطبيق بحسابه البنكي، وبذلك يجري تحويل جميع معاملات الشراء التي يجري القيام بها إلى حساب التاجر مباشرة بسرعة وأمان بمجرد إجرائها.

مزايا تطبيق قبول المدفوعات اللاتلامسية

ومن أهم مزايا تطبيق قبول المدفوعات اللاتلامسية على الأجهزة الذكية، تخفيض تكلفة شراء أو تأجير ماكينات البيع الالكترونية التقليدية، بالإضافة إلى انعدام تكلفة الصيانة التي كانت تتم لماكينات البيع، والتوسع في إدراج فئة صغار التجار، وتعزيز قبول المدفوعات لخدمات الطلبات اليومية.