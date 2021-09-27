سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 27-9-2021

استقرت أسعار الذهب طوال اليومين الماضيين على المستوى المحلي والعالمي، بعد وقف التداول في أسواق المال بسبب الراحة الأسبوعية، وسط ترقب المواطنين لحالة التداول اليوم الإثنين، أول أيام عمل البورصة، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم باعتباره أكثر النواع انتشارًا في السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وعياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم الإثنين الموافق 27 سبتمبر الحالي، والتي جاءت مستقرة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 879 إلى 881 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم بين 769 إلى 771 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 659 إلى 661 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6152 إلى 6168 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

أما في أسواق المال والتداول، فسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 27 سبتمبر، نحو 884.29 جنيه، 56.32 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 773.77 جنيه، 49.29 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 663.23 جنيه، 42.24 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وأرجع إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، الارتفاع أو الانخفاض في سعر الذهب إلى سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق.