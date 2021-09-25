شعبة الذهب تتوقع ارتفاع الأسعار خلال أيام: الوقت مناسب للشراء

قال نادي نجيب، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب شهدت اليوم استقرارا في الأسواق العالمية والمحلية، نظرا لإجازة البورصة العالمية، موضحا أن أسعار الذهب شهدت تراجعا ملحوظا بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، ليسجل الذهب انخفاضًا بلغ 20 جنيها خلال تعاملات الخميس 16 سبتمبر دون أسباب معلومة أو واضحة، ليسجل بذلك أكبر تراجع على مدار الأسبوعين الماضيين، متوقعًا أن يرتفع سعره مرة أخرى خلال أيام.

نادي نجيب: أسعار الذهب تراجعت دون أسباب واضحة

وأضاف «نجيب» خلال حديثه لـ «الوطن» أن الوقت مناسب لشراء الذهب، خاصة في ظل وجود توقعات بارتفاع أسعار الذهب مجدداً خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن أسعار الذهب لن تستمر في الانخفاض ولكنها ستعاود الارتفاع مجدداً، حيث شهدت الأسعار تراجع بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 4 جنيهات، على مدار 3 أيام، لافتاً إلى أن الذهب في مصر يخضع في سعره إلى البورصات العالمية، إلا أن رجال الاقتصاد في دول العالم لديهم دراسة بطبيعة المواسم والمناطق الجغرافية لكل الدول.

ولفت عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية إلى أنّه من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعا مجددا خلال الأيام المقبلة، لتعود إلى ما كانت عليه في السابق قبل تراجعها، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بالسوق المصري في نهاية تعاملات البورصة بالأمس 770 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 24 المعروف بالذهب البندقي، 880 جنيها، أما الجرام عيار 18 فسجل 660 جنيهاً، ووصل سعر الأوقية إلى 1754 دولار.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، اليوم السبت الموافق 25 سبتمبر، نحو 883.73 جنيه، و56.31 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 773.28 جنيه، و49.27 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 662.81 جنيه، 42.23 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.