أضرار حمل حقائب مدرسية ثقيلة.. والوزن الآمن للأطفال في جميع المراحل

قال الدكتور هاني إسحق شحاتة أخصائي الروماتيزم والتأهيل بالمنيا، إنه طبقا للدراسات العالمية ينبغي أن يكون وزن الحقيبة المدرسية التي يحملها التلاميذ لا يتعدى 10% من وزن الطالب، حفاظا علي صحتهم، مؤكدا أن حمل حقائب مدرسية ثقيلة قد يتسبب في آلام مبرحة بالعنق والكتفين مع شد عضلي عنيف بعضلات وأوتار الطرفين العلويين، وعلى المدى المستمر يحدث انحناء للعمود الفقري للأمام، وكذا سقوط مستوى أحد الكتفين أسفل مستوى الكتف الآخر.

وأوضح «شحاتة» أوزان الحقائب المدرسية الآمنة للمراحل التعليمية المختلفة وهي على النحو التالي:

الأوزان المثالية لحقائب الطلاب

1- تلاميذ الصفوف الأول والثاني الابتدائي: وزن الحقيبة لا يتعدى 1.5 كجم.

2- تلاميذ الصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي: وزن الحقيبة ما بين 2 إلى 3 كجم.

3- تلاميذ الصف السادس الابتدائي: وزن الحقيبة لا يتعدى 4 كجم.

4- تلاميذ الصف الأول الإعدادي: وزن الحقيبة لا يتعدى 4 كجم.

5- تلاميذ الصف الثاني الإعدادي: وزن الحقيبة لا يتعدى 4.5 كجم.

6- تلاميذ الصف الثالث الإعدادي: وزن الحقيبة لا يتعدى 5 كجم.

أضرار حمل حقائب مدرسية ثقيلة على الأكتاف

وعن الإضرار الصحية المحتملة لتجاوز الأوزان الآمنة بين الأطفال، كشف عن أن تجاوز الوزن المحتمل أو وضعيات حمل الحقيبة الخاطئة تتسبب في آلام مبرحة بالعنق والكتفين مع شد عضلي عنيف بعضلات وأوتار الطرفين العلويين، وعلى المدى المستمر يحدث انحناء للعمود الفقري للأمام، وكذا سقوط مستوى أحد الكتفين أسفل مستوى الكتف الأخر.

ونصح طبيب الروماتيزم بالالتزام بوضع الكتب والكراريس الخاصة بالجدول الدراسي اليومي فقط داخل الحقائب، وارتداء حقائب عريضة الحمالات، ويفضل الشنط الجرارة مع تعقيمها قبل دخول باب المنزل، كنوع من الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا لانتقال العدوي بأي أمراض.