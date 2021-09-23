«الداخلية» توزع حقائب مدرسية على أبناء عزبة الهجانة بالقاهرة

نظّمت وزارة الداخلية، قافلة مساعدات عينية، استهدفت منطقة عزبة الهجانة بالقاهرة؛ لتوزيع حقائب مدرسية بالمجان على المواطنين، في إطار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك استمرارا لتفعيل مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد.

ولاقت القافلة قبولًا واستحسانًا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.