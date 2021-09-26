مجموعة هيونداي موتورز تطلق سيارتها الكهربائية في سنغافورة

أعلنت مجموعة هيونداي موتور عن إطلاق برنامج تجريبي للتنقل الإلكتروني في سنغافورة.

يهدف البرنامج إلى تحديد اهتمامات العملاء في العالم الحقيقي ومتطلباتهم لتعزيز قيمة العملاء وخبراتهم وإنشاء نظام بيئي قوي للمركبات الكهربائية.

يخطط البرنامج التجريبي للتنقل الإلكتروني لتوفير الراحة والموثوقية وراحة البال لمالكي المركبات الكهربائية أثناء قيادة السيارة الكهربائية بناءً على احتياجات العملاء.

ستختبر مجموعة من 50 مشاركًا، تم اختيارهم، لقيادة سيارات IONIQ 5 BEV طويلة المدى لشركة هيونداي موتور على مدار السنوات الخمس المقبلة بدءًا من سبتمبر 2021.

من خلال منصة التنقل الإلكتروني ، تم تطوير نظام الملكية لمجموعة هيونداي موتور من أجل BEV الصيانة والتشغيل بالاشتراك مع شركاء البرنامج ، سيتمكن السائقون من تلقي خدمات متنوعة.

يمكن للسائقين مراقبة بطارية EV الخاصة بهم في الوقت الفعلي على أجهزتهم المحمولة ، وتلقي تحديثات الحالة والتنبيهات بشأن حالة البطارية والمركبة، ستلعب شركة كوموكو موتور، الموزع الحصري لشركة هيونداي في سنغافورة، دورًا محوريًا في تقديم خدمة الصيانة التي تغطي خدمة الشحن المحمول من مركبة إلى المركبات الكهربائية لحالات الطوارئ في الموقع مثل السيارات ذات الشحن غير الكافي وخدمات الصيانة الوقائية.

قال هونغ بوم جونغ، الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي «تعمل مجموعة هيونداي على تعزيز شراكاتها مع شركاء مختلفين في سنغافورة ، ليس فقط لتعزيز الابتكار في سلسلة القيمة الشاملة لصناعة السيارات، ولكن أيضًا لتقديم حلول تنقل جديدة تسرع التنقل في المستقبل».

وعلق السيد تيو هوك سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوموكو موتورز: «يشرفنا أن نكون جزءًا من هذا التطوير الاستراتيجي، لنثبت قدرتنا على نشر وعي وثقافة السيارات، بالإضافة إلى دعم ما بعد البيع من قبل طاقم تقني مدرب إلى جانب حلول تنقل وبنية تحتية قوية، أعتقد أن هذا التمرين سيكون معيارًا جيدًا لأولئك الذين يفكرون في التحول إلى الكهرباء الكاملة، نأمل أن ينضم المزيد من الأشخاص في هذه الحركة الكهربائية».