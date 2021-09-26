«السياحة»: استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين 4 محافظات

استقبلت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة كل من السفير آجيار باتريوتا سفير دولة البرازيل بالقاهرة، والسفير رامون جيل كارسياس سفير دولة أسبانيا بالقاهرة، لمناقشة تعزيز سبل التعاون في مجال السياحة بين هذه الدول ومصر.

وحضر هذه اللقاءات وزير مفوض داليا عبد الفتاح، المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

وخلال هذه اللقاءات جرى مناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من البرازيل وإسبانيا إلى مصر، كما جرى استعراض المنتجات والأنماط والأنشطة السياحية المختلفة والمتميزة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

سفير«البرازيل»: مصر تعد من المقاصد السياحية الهامة والرائدة

ومن جانبه، أوضح سفير دولة البرازيل أن مصر تعد من المقاصد السياحية الهامة والرائدة، كما أنها تمتاز بتنوع مقصدها السياحي، مشيرا إلى قيام عدد من منظمي الرحلات البرازيليين بزيارة مصر في فبراير الماضي، والذين أكدوا أن مصر أصبحت مقصدًا سياحيًا أكثر جاذبية للسائح البرازيلي، كما أن العديد من السائحين البرازيليين يرغبون في زيارة مصر للاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة والفريدة.

السفير الإسباني يشيد بالإجراءات الاحترازية في مصر

ومن جانبه، أشار السفير الإسباني خلال لقائه بنائب الوزير إلى علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى شغف السائح الإسباني بالآثار والحضارة المصرية وحبه لزيارة الأقصر وأسوان.

كما تحدث عن قيامه بزيارة الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والبحر الأحمر معربا عن إعجابه بما تتميز به هذه المقاصد من مقومات فريدة، كما أشاد بالإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي يجرى تطبيقها في المقاصد السياحية المصرية.

وفي سياق متصل، التقت نائب الوزير لشئون السياحة مع مدير مجموعة لوفتهانزا في مصر، وذلك لبحث سبل زيادة عدد الرحلات القادمة من المدن السويسرية المختلفة إلى مطارات المحافظات السياحية.

«لوفتهانزا»: مصر تعمل حاليًا على خلق منتج سياحي جديد

وخلال اللقاء، أشارت نائب الوزير إلى أن مصر تعمل حاليًا على خلق منتج سياحي جديد يجعل السائح يستمتع بتجربة سياحية فريدة ومميزة ويعطيه فرصة للاستمتاع بالأنماط السياحية المختلفة خلال زيارته لمصر، من خلال دمج منتج السياحة الثقافية بمنتج السياحة الشاطئية والترفيهية من خلال عدة عناصر، من بينها ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل.

ومن جانبه، أشاد مدير مجموعة لوفتهانزا في مصر بفكرة ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية، مشيرا إلى تطلعه لعمل آلية لربط هذه الخطوط مع خط الطيران السويسري، خاصة وأن السائح السويسري إلى جانب اهتمامه بزيارة المقاصد التي تتمتع بمنتج السياحة الشاطئية فلديه شغف بالسياحة الشاطئية والسياحة الثقافية.

وخلال اللقاء جرى الاتفاق على إمكانية تنظيم عدد من ورش العمل خلال الفترة القادمة مع منظمي الرحلات بدولة سويسرا لبحث آليات التعاون معهم لجذب مزيد من السائحين الوافدين من سويسرا إلى المقاصد السياحية المصرية.