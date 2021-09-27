شهود عيان حادث الزفة بالشرقية: «نخفي على الفتاة خبر بتر قدمها».. فيديو

تفاصيل كثيرة شهدها حادث دهس فتاة وبتر قدمها بقرية المزارقة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بسبب السرعة الجنونية من السائق الذي كان يستقل سيارة لزفاف نجل عم المجني عليها، وانتقلت «الوطن»، لمكان الواقعة وتقابلت مع شهود العيان على الواقعة.

بتر ساق المجني عليها وإصابة شقيقها بنزيف

وقالت «نجاة» إحدى شهود العيان، إن المجني عليها كانت تقف بجوار صديقتها وشقيقتها وشقيقها أمام منزلها تنتظر وصول زفة أحد أقاربها ليستقلوا معهم السيارة، فإذا بالسائق يصطدم بالفتاة مما أدى إلى بتر ساقها اليمنى وتشويه وجه شقيقتها، وإصابة شقيقها بنزيف.

المتهم كان «بيخمس» بالعربية

وأضافت إحدي شهود العيان، خلال لقائها مع «الوطن»، أن الكاميرا التي رصدت الحادث موضوعة على منزل عم الفتاة، وعندما شاهدوا الحادث في الكاميرا هرعوا إلى الفتاة التي كانت غارقة في دمائها لمحاولة إنقاذها، مشيرة إلى أن «السائق مكنش جاي بسرعة ولا حاجة هو كان عاوز يخمس بالعربية بيحتفل بالزفة وكده لغاية ما دخل في البنات اللي لسه في شبابهم يعني هما لسه 3 كلية».

نخفي على المجني عليها خبر بتر قدمها

وتابعت، أن الفتاة لم يتم إبلاغها بأن قدمها قد بُترت، مضيفة أن «الفتاة تردد أمال رجلي اليمين فين، امبارح كنت هموت من رجلي لكن دلوقتي مش حاسة بيها، ارفعولها لي أشوفها، ولما رفعنا لها رجلها من عند الركبة قالت أنا عاوزة اشوف كف رجليا، لكن جميعنا نخفي عليها ذلك قايلين لها أن رجلها فيها شرائح ومسامير بها».

ليس الحادث الأول

وأكدت، على أنه بعد معرفة الفتاة بخبر بتر قدمها سنحضر لها طبيبا نفسيا لمعالجتها، مطالبة بحق الفتاة التي تُدعي «خلود» من السائق الذي تسبب لها في حدوث عاهة مستديمة لأنه كان من المفترض أن يتم خطبتها خلال الشهر القادم، بالإضافة لعمل مطب صناعي لأن هذه ليست الحادثة الأولى التي تحدث في نفس المكان.

وأشارت إحدي شهود العيان، إلى أن الفتاة تعاني حاليا من حالة نفسية سيئة للغاية، «ملحقتش تفرح بعيد ميلادها اللي كان امبارح وهيا كان عندها إحساس باللي هيحصل لأنها كانت بتقول يارب يبقي عيد ميلاد سعيد عليا لأني برغم من فرحتي دي إلا أني حاسة أن في حاجة هتكسرها، وخلود فضلت تعتذر لابن عمها وتقوله أسفة أني كسرت فرحتك».

وأوضح، نجل شقيق المجني عليها، أنه أثناء حدوث الواقعة لم يكن على دراية بالفتاة التي يحملها لأنها كانت غارقة في دمائها، «لما شفت الحادثة طلعت أجرى على البنت اللي وقعت ومكنتش أعرف أنها بنت عمي لغاية ما هيا قالتلي أنا خلود بنت عمك، ولما شوفت رجلها عرفت أنها هيتم بترها».