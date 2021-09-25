أسماء العمال المصابين في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

حصلت «الوطن» على أسماء المصابين الـ15 في حادث انقلاب سيارة «2 كابينة»، تقل عمالا على الطريق الدولي الساحلي، اتجاه جمصه، أمام قرية «العاقولة»، التابعة من مركز بلطيم في كفر الشيخ.

ووفقا للتقرير الطبي للمصابين الصادر من مستشفى برج البرلس المركزي، استقبل المستشفى كلا من «محمد عوض،27 عامًا، مصابا باشتباه نزيف في المخ، رضا السعيد بكري، 34 عامًا، مصابا بكدمة في الصدر».

كما أصيب «أحمد الشافعي، 27 عامًا، مصابا بكدمات وسحجات، محمد حموده عبد الغفار، 18عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات، مصطفى محمد علي، 24 عامًا، مصابا بجرح في الرأس، عمر محمد علي، 25 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في المخ، حماده عيد، 35 عامًا، مصابا باشتباه كسر في الكتف».

مستشفى برج البرلس يستقبل المصابين

واستقبل المستفى أيضا «خالد عبده برعي، 40 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في الكتف الأيمن وكدمه بالرأس، مصطفي كلاني بدوي، 34 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات، أحمد مصطفى الشهاوي، 34 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات، محمود تميم،28 عامًا، مصابا بكدمات، طارق محمد بسيوني دياب،37 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات، أشرف ذكي بيومي،41 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في الكتف الأيمن والركبة اليسرى».

كما أصيب كل من «مصطفى إبراهيم الفخراني، 38 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات، نبيل عبد الغفار محمد السيد، 36 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج»، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لجميع المصابين داخل استقبال مستشفى برج البرلس المركزى.

ووفقا لمصدر بمركز شرطة البرلس فإن المصابين كانوا في طريقهم للعمل بإحدى المناطق التابعة للبرلس وتعرضت السيارة للإنقلاب ما تسبب في إصابتهم، وجرى تحرير محضرا بالواقعة .