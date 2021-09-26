تجديد حبس المتهمين بسرقة البنك الزراعي في الشرقية

قررت نيابة مشتول السوق العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، اليوم الأحد، بتهمة سرقة 596 ألف جنيه من البنك الزراعي بقرية الصحافة، بينهم حارس البنك.

بلاغ بسرقة خزينة البنك الزراعي بقرية الصحافة

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة مشتول السوق، من مدير البنك الزراعى بقرية الصحافة، باكتشافه سرقة البنك ووجود كسر بالأبواب والخزينة.

المباحث تنتقل لمعاينة البلاغ

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة مشتول السوق برئاسة الرائد رمزي أبو زيد رئيس مباحث المركز، وضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية تحت إشراف اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، وضباط البحث الجنائي لفرقة الجنوب برئاسة العميد جاسر زايد، وضباط المعمل الجنائي إلى مكان البلاغ، وتبين أن حارس البنك اكتشف في تمام الساعة الحادية عشر مساء السبت قبل الماضي، وجود كسر في باب البنك والخزينة، وأبلغ على الفور مدير البنك الذي أبلغ الأجهزة الأمنية.

جرد الخزينة وتحرير محضر

وبجرد الخزينة تبين أن المبلغ المسروق منها 596 ألف جنيه، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 5536 جنح مشتول السوق لسنة 2021، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ووصل فريق من النيابة العامة إلى البنك للمعاينة وسماع أقوال الحارس مقدم البلاغ، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط فريق البحث من إلقاء القبض على مرتكبي الواقعة وتبين أن حارس البنك المبلغ اشترك مع شخصين آخرين في سرقته وضبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة في السرقة.