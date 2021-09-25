مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخص مصرعه، وأصيب 2 آخران، منذ قليل، أثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وأخري أمام قرية عمارة والبستان بطريق النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار شرطة الدلنجات بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات يفيد استقبال المستشفى، جثة شاب واثنين مصابين بجروح وكدمات بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث بين دراجة نارية وأخري، وجاري عمل الإسعافات الأولية للمصابين وحفظ الجثة تحت تصرف النيابة.

أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة سامح محمد جمعة 20 سنة، محل إقامة البستان، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وصفوت محجوب جاد المولي 22 سنة مقيم أبو سلطان زاويه حمور، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهما، فيما تم نقل جثة عمر فتح الله جاد المولي 20 سنة زاويه حمور، إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

غرق طفل داخل مشروع 8

ولقى طفل مصرعه غرقًا داخل مشروع 8 بإحدى القرى التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة عصر اليوم، وجري حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد استقبال المستشفى جثة طفل إثر وفاته بسبب اسفكسيا الغرق، داخل مشروع 8 بإحدى القرى التابعة لذات المركز.

بالانتقال والفحص تبين وفاة «يونس مصطفى عطيه» سنتين، وجري حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.