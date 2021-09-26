خبراء: منظومة الفاتورة الإلكترونية توفر 60% من تكاليف الفوترة الورقية

طبقت وزارة المالية مشروع الفاتورة الإلكترونية مؤخراً، لتصبح بذلك في طليعة دول الشرق الأوسط التي تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وقد كان ذلك بتوجيه من وزارة المالية والحكومة المصرية حرصاً على ميكنة وتطوير وإدخال التحول الرقمي في مصلحة الضرائب، الأمر الذي يعود بالنفع على الممولين ويساهم بشكل فعال في تحصيل الضرائب لخزانة الدولة، وبناء عليه تم إلزام الشركات والمؤسسات الأخرى تدريجياً بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتسجيل فيها.

قال أحمد الحداد مدير عام إحدى الشركات، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تضمن توفير 60% من تكاليف منظومة الفواتير الورقية داخل المؤسسات والشركات، مشيرا إلى أن حلول الفاتورة الإلكترونية المبتكرة التي طرحتها الشركة داخل مصر تتميز بالتكلفة المنخفضة وسهولة الاستخدام بجانب البساطة في التصميم.

وأضاف الحداد في تصريحات لـ«الوطن» أن «الفاتورة الإلكترونية تعد أحد أشكال التحول الرقمي الذي تطبقه مصر مؤخراً تحت مظلة الشمول المالي، وستعود منظومة الفاتورة الإلكترونية بالكثير من النفع والعوائد المباشرة على الممولين وعلى الاقتصاد القومي، كما تؤثر إيجاباً بشكل كبير على دعم منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة وتساهم في جذب العاملين خارج تلك المنظومة إلى المظلة الرسمية للدولة والحد بشكل واضح من عمليات التهرب الضريبي».

الإدارة المالية من أكثر الحلول التي تبحث عنها الشركات حاليًا

ومن جانبه، قال كريم شحاتة، رئيس قطاع الأعمال بإحدى شركات الاتصالات، إن حلول الإدارة المالية من أكثر الحلول التي تبحث عنها الشركات حاليا في ظل خطة الحكومة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، ومن هنا تأتي أهمية التحول لنظام الفاتورة الإلكترونية.

وأضاف شحاتة أن الفاتورة الإلكترونية هي المستند الرقمي الذي يثبت معاملات بيع السلع أو الخدمات، له مكونات وخصائص محددة حيث يتم إعداده والتوقيع عليه إلكترونيًا وإرساله وتسلمه بمعرفة الممول من خلال المنظومة ومراجعته والتحقق منه لحظيًا من جانب مصلحة الضرائب.

وعن مميزات الفاتورة الإلكترونية، أشار «الحداد» إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية في مصر تضمن تأميناً كاملاً لجميع بيانات الفواتير الإلكترونية، مع توفير إثبات للحجية القانونية لمستخدمي المنظومة، وذلك من خلال توفيرها لخاصية التوقيع الإلكتروني، كما تتيح منظومة الفاتورة الإلكترونية في مصر تكويداً موحداً لكل السلع والخدمات من خلال الفاتورة الإلكترونية، ما يمثل تأميناً أكبر للمستخدمين، وتقوم منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصر بإرسال إخطار بشكل لحظي إلى المشتري والبائع بمجرد مشاركتهم بيانات الفواتير، مع إمكانية حفظ وطباعة واستعراض بيانات الفاتورة من خلال المنظومة، وإمكانية ربط الفاتورة الإلكترونية بأي من أنظمة تخطيط موارد المؤسسة في المنظومة، وذلك من خلال استخدام برمجة التطبيقات (APIs)، التي يتم توفيرها من قِبل الشركة القائمة على تنفيذ الحل الفني.