«القابضة للصوامع»: نسعى لتطوير المنظومة.. ولن نستغني عن العامل البشري

قال اللواء علاء أبوالرجال، مستشار المشروعات الاستراتيجية للشركة القابضة للصوامع، إن ما قامت به شركة «IBM» عن ميكنة 22 صومعة قمح في عدة محافظات سيجري باستخدام برمجيات ميكنة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وصولا لنهاية العام الحالي، ويأتي ذلك في إطار تطوير وتحديث المنظومة، والتي فيها لن يتم الاستغناء عن العامل البشري، ولكن سيتم تطويره.

أبوالرجال: نهدف لرقمنة خدماتنا على مستوى كل المحافظات

وأضاف «أبوالرجال»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن الشركة ستطوِّر العامل البشري لديها ولن يتم الاستغناء عنهم مع التحديث الجديد في المنظومة، حيث يأتي ذلك في إطار رقمنة الخدمة وتكامل بياناتها على مستوى الصوامع والشون بكل المحافظات.

أبوالرجال: الرقمنة تساعد متخذي القرار على اتخاذه في الوقت الصحيح

وأوضح أنه وبعد تكامل وتبادل البيانات سيتم نشر تلك البيانات لمتخذي القرار حتى يتسنى لهم اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، وحتى تكون البيانات حاضرة مع المسؤولين لحظة بلحظة، «هنتحول من منظومة رد فعل لمنظومة استباقية، وسيكون فيها إمكانية لاتخاذ القرار في اللحظة بدل انتظار الحدث ومن ثم البدء في اتخاذ القرار».

ولفت إلى أن المنظومة جرى تخطيطها وتحديثها من أجل متابعة القمح فور وصوله للموانئ المصرية وحتى وصوله للصوامع وكل ما يحدث عليه من متابعات لحظية، «العامل البشري مهم، ولازم يتدرب بشكل جيد وممتاز حتى يكون عامل مساعد لينا في التحول الرقمي اللي بتسير عليه الدولة، وبالتطوير والتحديث الأخير هنكون حققنا عناصر الحوكمة والتنميط، وعوامل اللحاق بالثورة الصناعية الرابعة».

وتابع: «بنجرب كل الخطوات الخاصة بالتخطيط والمتابعة الميدانية واستكشاف الأخطاء، وإعادة التنفيذ مرة أخرى مع تلافي الأخطاء المكتشفة من قبل لتعزيز نقاط القوة لدى الشركة».