«القابضة للصوامع»: تكلفة هدر القمح كانت تصل لـ4.5 مليار جنيه

قال اللواء شريف عادل باسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، إن عدد الصوامع في مصر كان قليلًا، ولا يكفي للتخزين، وكان يُخزن في شون غير مؤمنة وكانت نسبة الهدر تصل إلى 15%، بمعنى أنه لو كانت الدولة تخزن 9 ملايين طن، فإن الهدر يصل إلى مليون طن، وهذا يساوي 4.5 مليار جنيه بالسعر الحالي للقمح.

وأضاف «باسيلي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامية دينا عصمت، الأربعاء، أن جميع الصوامع الموجودة في مصر بُنيت بأحدث التكنولوجيا في العالم، موضحًا أنه يوجد في أبوصوير صومعة تستطيع تخزين 30 ألف طن، عبارة عن 6 خلايا، كل خلية يمكنها تخزين 5 آلاف طن، وإجمالي تكلفة إنشاء هذه الصومعة 150 مليون جنيه مصري.

وتابع رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن الصوامع تعتبر بنية أساسية وتحتية للأمن القومي، لأن القمح سلعة استراتيجية، والحفاظ عليها يعتبر حفاظًا على الأمن القومي المصري.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد اليوم مشروع مجمع صوامع الغلال بأبو صوير فى الإسماعيلية، على هامش زيارته للمحافظة، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وتعد صوامع أبو صوير إحدى المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي دُشنت في الإسماعيلية خلال الأشهر الماضية لحفظ الغلال، وتقع الصوامع علي طريق «مدينة المستقبل - أبوصوير»، على مساحة أكثر من 20 ألف متر مسطح يضم 6 صوامع ضخمة، بإجمالي تكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه، واستغرقت ومدة تنفيذ المشروع 12 شهرًا ويشمل 6 صوامع بسعة 5 آلاف طن لكل صومعة، بإجمالى سعة تخزينية قدرها 30 ألف طن.

ومن المقرر أن يرتفع عدد الصوامع في المشروع إلى 9 صوامع بدلاً من 6 لتطوير وتحسين الطاقة التخزينية لتخزين الأقماح من خلال شبكة من الصوامع على مستوى الجمهورية.