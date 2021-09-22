13600 طن حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، أن أرصفة الميناء استقبلت 21 سفينة متنوعة، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13600 طن، تشمل 9100 طن فوسفات، و4500 طن رمل.

53591 طنًا حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53591 طناً، تشمل 8300 طن ذرة، و17419 طن قمح، و1873 طن خشب زان، و19000 طن فول صويا، و900 طن نواتج، و6099 طن كلوريد إيثيلين.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 595 حاوية مكافئة، تشمل خضروات (بطاطا وبطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (أعشاب وبرسيم وبصل وفلفل وفول وكمون ونعناع)، وفواكه (رمان)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والجزائر وسريلانكا وإيطاليا وسنغافورة وأمريكا وإسبانيا وألمانيا وسلوفينيا.

88024 طنًا رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

وبلغ عدد الحاويات الوارد 322 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2867 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 112301 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 88024 طناً.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2632 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والمنيا، وعدد 1 قطار مكون من 25 عربة، بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدماً، استقبله الميناء قادماً من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5029 شاحنة.