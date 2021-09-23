«أبوالغيط»: قضية فلسطين انزوت في آخر عشر سنوات بسبب الربيع العربي

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، تعليقًا على مشاكل المنطقة العربية: «يا ريت كانت القضية الفلسطينية فقط، وللأسف القضية الفلسطينية في العشر سنوات الأخيرة انزوت بسبب الفوضى التي خُلقت في المنطقة، وأقول بهذه المناسبة شكرًا للربيع العربي».

أمين الجامعة العربية: انتبهوا لكي لا تتكرر المأساة

وأضاف «أبوالغيط»، في لقاء مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم الأربعاء: «يجب أن نتنبه دائمًا إلى ما نفعل في بلادنا حتى لا نقودها إلى هذه المآسي التي رأيناها خلال العقد كله».

وعن الدورة الـ76 للجمعية العامة لللأمم المتحدة، المنعقدة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنها تنعقد ومازال المجتمع الدولي والعالم كله يعيش في ظلال الوباء الحاد الذي يضرب الجميع، ولا يحق لأي وفد رئاسي أو وزاري التواجد بأكثر من مسؤول و6 آخرين، وبالتالي فإنه «لو الرئيس الأمريكي راح، هيبقى الوفد واحد وستة معاه، وده في إطار المبنى لكن المزعج أنه داخل قاعة الجمعية العامة بيكون واحد واتنين معاه فقط، ومعاهم السفير».

وشدد على أن كل الضوابط الخاصة بحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة تغيرت.

دور المنظمات الأممية والدولية

أما عن تراجع دور المنظمات الدولية والأممية أمام العلاقات الثنائية بين زعماء الدول، فقال: «هذا شق من الوضع الذي نراه حاليًا، لكن المجتمع الدولي، والقوى العظمى، أو المجمعات الإقليمية، لا تستطيع أن تعمل بمفردها ويجب عليها أن تعمل تحت مظلة منظمة، وعلى سبيل المثال جامعة الدول العربية تتعرض لهجوم من بعض الكتاب».

وتابع: «طيب هتعرف تعمل بديل لجامعة الدول العربية! طيب إزاي هتتفق على ميثاقه! إذا كان ميثاق جامعة الدول العربية نحاول تعديله من 10 سنوات ولا يتم شيء».