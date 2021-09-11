جيش الاحتلال: القبة الحديدية تعترض صاروخا تم إطلاقه من غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، إن صاروخا أُطلق من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة، بعد وقت قصير من إعلان تل أبيب، القبض على أسيرين من إجمالي 6 فروا من «سجن جلبوع» الإسرائيلي، الاثنين الماضي.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه في أعقاب التقرير عن دوي صافرات الإنذار، تم تحديد عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وقد اعترضتها منظومة «القبة الحديدية».

تفعيل صافرات الإنذار في منطقة المجلس الإقليمي اشكول

وكان جيش الاحتلال، قال في وقت سابق، في بيان مقتضب، إنه تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة المجلس الإقليمي اشكول، مضيفا أن التفاصيل قيد التحقيق، فيما أوضح موقع «واللا» الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات: أفشالوم ويفول وشلوميت.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب قيام شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بالقبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الـ6 الذين هربوا من «سجن جلبوع» الإسرائيلي شديد الحراسة.

وقالت شرطة الاحتلال، إن السلطات ألقت القبض على الأسيرين بالقرب من مدينة الناصرة، فيما قالت القناة الـ10 الإسرائيلية، إن الأسيرين اللذين أعيد اعتقالهما هما يعقوب قادري ومحمود العارضة، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

استشهاد طبيب فلسطيني برصاص الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس المحتلة

وفي سياق آخر، استشهد طبيب فلسطيني، أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقالت مصادر محلية وشهود عيان، في القدس المحتلة، إن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب الطبيب المقدسي حازم الجولاني قرب باب المجلس «أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك»، ومنعوا الفلسطينيين من الاقتراب منه وأجبروهم على مغادرة المكان.