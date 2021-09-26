نسرين طافش عن صورها: «بنشرها علشان اللي يدخل يتبسط»

تصدرت الفنانة نسرين طافش، تريند مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وذلك بسبب العديد من الصور التي تحرص على مشاركة جمهورها بها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ما تسبب في إثارة العديد من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية نظرا للإطلالات المثيرة التي تبدو عليها الفنانة الشابة.

نسرين طافش تعلق على صورها

وتشارك نسرين طافش يوميا، جمهورها بمجموعة من الصور الخاصة، سواء أثناء ممارستها رياضة اليوجا، أو خلال عطلتها الصيفية أمام البحر.

وعن هذا الأمر قالت الفنانة نسرين طافش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا بكون حريصة إن صفحتي على السوشيال ميديا تكون مبهجة، علشان اللى يدخل عليها يحس بنوع من التفاؤل، ويتبسط وياخد طاقة حلوة».

وتابعت نسرين: «أنا بحب جدا اليوجا، وبحب الطبيعة، وبحب الأماكن اللى فيها هدوء وتكون رايقة كتير، علشان كدا بتكون أغلب الصور بتاعتي، بتعبر عني، وعن الحاجات اللى أنا بحبها وبعملها».

تكريم نسرين طافش

يذكر أن الفنانة نسرين طافش، كان جرى تكريمها مؤخرا بمهرجان الفضائيات العربية عن مسلسل المداح، التي شاركت فيه في السباق الرمضاني الماضي.

مسلسل المداح

ومسلسل المداح بطولة حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وهادى خفاجة وحنان سليمان وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال واخراج أحمد سمير فرج.

فيلم في القلب

أما فى الوقت الحالي، تواصل الفنانة نسرين طافش تصوير باقي مشاهدها فى فيلم فى القلب، الذي تشارك فى بطولته بجانب خالد سليم ومنة فضالي وسوسن بدر وهالة فاخر وتونى ماهر وعدد أخر من الفنانين وهو من اخراج مرقص عادل وسيناريو وحوار سمير ياسر ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ.