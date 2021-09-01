«في القلب» فى انتظار عودة نسرين طافش من الخارج لاستئناف التصوير

ينتظر أبطال فيلم «فى القلب»، عودة الفنانة نسرين طافش إلى القاهرة لاستكمال تصوير باقي مشاهدها فى العمل الذى تم تصوير عدد كبير من مشاهده بالفعل بحضور أبطال العمل.

وكانت الفنانة نسرين طافش، بدأت تصوير عدد من مشاهدها فى فيلم فى القلب ولكنها غادرت القاهرة لعدة أيام، على أن تعود خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئناف التصوير مرة أخرى مع باقي فريق العمل.

أبطال فيلم فى القلب

يشار إلى أن فيلم «فى القلب»، انطلقت أول أيام تصويره منذ فترة قريبة بمشاركة عدد كبير من الفنانين ومن بينهم خالد سليم ونسرين طافش وسوسن بدر وهالة فاخر ومنه فضالي ومحمد عز وعابد عنانى وتونى ماهر وعدد أخر من الفنانين وهو قصة اسحاق إبراهيم ومعالجة درامية وسيناريو محمد حسين الماظ، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة «الريماس».

مسلسل المداح

يذكر أن الفنانة نسرين طافش شاركت فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل المداح الذي شاركت فى بطولته بجانب حماده هلال وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز ومحمد عز وحنان سليمان وهادى خفاجة وعدد أخر من الفنانين ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل جمال الحريم

بينما الفنان خالد سليم فكانت أخر الأعمال الفنية التى قدمها مسلسل «جمال الحريم»، والذي شارك فى بطولتة بجانب نور ودينا فؤاد وفراس سعيد وحازم سمير وإسلام جمال وصلاح عبد الله وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، كما قدم خلال الفترة الأخيرة عدد من الحفلات الغنائية الخاصة بموسم الصيف.