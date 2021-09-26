«المترو»: اشتراكات الطلاب مدعومة بنسبة 98%.. ولا زيادة في الأسعار

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة القومية لإدارة مترو الأنفاق، إنه من المقرر تشغيل مكاتب الاشتراكات الخاصة بالطلاب 2 أكتوبر المقبل، موضحًا أنه لا توجد أي زيادة في أسعار اشتراكات الطلاب عن العام الماضي، فهي اشتراكات مُدعمة بنسبة 98%، ولا مساس بها، وذلك خلال تصريحات على شاشة «الفضائية المصرية».

الدفع بقطارات إضافية فارغة من الركاب تمامًا بالمحطات التي بها زحام

وأضاف «عبد الهادي»، أن هناك استعدادات مكثفة من الشركة القومية لإدارة مترو الأنفاق، من أجل استقبال العام الدراسي الجديد، إذ أن هناك ذروتين، ذروة صباحية أثناء ذهاب الطلاب للمدارس، وذروة مسائية أثناء عودتهم، وأثناء فترتي الذروة، سيجري الدفع بقطارات إضافية فارغة من الركاب تمامًا بالمحطات التي بها زحام.

سنعمل على امتصاص الزحام ومنع التكدس بدفع رحلات جديدة

وأشار المتحدث باسم الشركة القومية لإدارة مترو الأنفاق، إلى أن الشركة ستعمل على امتصاص الزحام ومنع التكدس، بدفع رحلات جديدة، حال حدوث زحام بباقي المحطات، إذ سيتم زيادة عدد الرحلات يوميا، خاصة في أوقات الذروة صباحا ومع منتصف اليوم، لاستيعاب الأعداد الكبيرة في عدد المستخدمين مع بدء العام الدراسي الجديد.

استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا

وأكد أحمد عبد الهادي، استمرار الشركة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بين المستخدمين للمرفق من خلال عمليات التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات يوميا بالخطين الأول والثاني، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير.