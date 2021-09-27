اليوم.. «المحامين» تعقد جلسات حلف اليمين للأعضاء الجدد بـ 6 فرعيات

تعقد نقابة المحامين، اليوم الاثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد لـ 6 نقابات فرعية هي: «حلوان ـ الجيزة ـ 6 أكتوبر ـ الإسكندرية ـ مطروح ـ كفر الشيخ»، برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام للنقابة الأستاذ حسين الجمال.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة بمقر النقابة العامة، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وحددت النقابة العامة للمحامين مجموعة من ضوابط حضور جلسات حلف اليمين بنقابة المحامين كالتالي:

ضوابط حضور جلسات حلف اليمين بنقابة المحامين

– عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

– الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة.

– الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.

– من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية.

– لسرعة تسليم الكارنيهات إلى السادة المحامين الجدد بعد الانتهاء من جلسة الحلف إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

– إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين.

– لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ بعد الجلسة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.

جلسات حلف يمين للمحامين الجدد

وكانت قد عقدت نقابة المحامين جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، أمس الأحد بنقابات: «جنوب القاهرة ـ شمال القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ بنها ـ شبرا الخيمة ـ الإسماعيلية ـ بورسعيد ـ السويس»، بمقر النقابة العامة للمحامين، وبحضور حسين الجمال الأمين العام للنقابة، وأبوبكر ضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، وعمر هريدي وكيل مجلس نقابة المحامين، ومحمد الكسار، ومحمد نجيب أعضاء مجلس نقابة المحامين.

ووجه الأمين العام لنقابة المحامين، حسين الجمال، حديثه للمحامين الجدد، مؤكدا أنهم مطالبون بالحرص في تكوين شخصيتكم، وذلك من خلال طرق عديدة يكون مسئولا عنها المحام شخصيا، مشيراً إلى أنه يجب أن يعتز المحام بنفسه ويتحلى بمكارم الأخلاق، التي هي من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما قال له رب العزة «وإنك لعلى خلق عظيم».