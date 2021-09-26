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محمود مسلم

نقابة الموسيقيين تمنع التعامل مع 4 من مطربي المهرجانات

كتب:

محمود الرفاعي
08:07 م | الأحد 26 سبتمبر 2021
هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية

هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، قبل قليل، منع التعامل مع عدد من مطربي ومؤدي المهرجانات بسبب عدم قيدهم في النقابة وعدم حصولهم تصاريح للعمل.

دبل وزوكش وكزبرة وحنجرة ضمن الأسماء

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها: «قررت نقابة المهن الموسيقية، منع التعامل مع كل من عفرتوـ مروان موسى، ريشة وكوستة وسمارة وفرقة الصواريخ ومحمود معتمد ودبل وزوكش وكزبرة وحنجرة»، إذ أنهم غير مقيدين وغير حاصلين على تصريح بالعمل، ويمنع كل من ليس عضوا بالنقابة، وغير مصرح له بالعمل، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة، واجتياز الاختبارات.

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