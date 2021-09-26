«المهن الموسيقية» تمنع «فيفي محمد» من الغناء بحفل زفاف بالإسماعيلية

أصدرت نقابة المهن الموسيقية فرع الاسماعيلية، قرار بمنع المطربة فاطمة محمد جابر وشهرتها فيفي محمد، من أداء فقرتها أمس بأحد حفلات الزفاف بمنطقة القماش، وأصدرت النقابة بيانا قالت فيه «نحن بدورنا نتوجه إلى رجال الأمن ومباحث قسم ثالث لتعاونهم مع النقابة في منع كل الخارجين عن قانون النقابة والآداب العامة».

تعميم على كل الفروع

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا بالتعميم على كل الفروع ومتعهدي الحفلات والأفراح، بعدم التعامل مع مطربتين، بسبب عدم التزامهما بالتقاليد العامة.

ووزع فرع النقابة بمحافظة الغربية، على كل الفروع الأخرى، قرار بأن كلا من داليا مصطفى محمد يوسف، وفاطمة محمد جابر، الشهيرتين بـ «لميس محمد» و«فيفي محمد» مشطوبتان من جداول النقابة، لعدم التزامهما بالتقاليد العامة والمظهر اللائق، وظهورهما فى الحفلات بصورة تحرض على الفسق والفجور، وعدم احترام آداب وتقاليد المهنة.

نقابة المهن الموسيقية تحذر كل من يعمل مع المطربتين

وهددت النقابة، بأن كل من يعمل مع المطربتين أو يساعدهما على العمل، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ومنعت النقابة من قبل العمل بالفلاشات فى الحفلات الغنائية، وألزمت أي مطرب باصطحاب فرقة غنائية مكونة من 8 أفراد لكي يعزفون وينشدون معه أغنياته في الحفلات، وأشارت إلى أن من سيخالف ذلك سيتم إيقاف تصريح الغناء الخاص به وتحويله للتحقيق من جانب النقابة، حتى لو كان عضوا عاملا في النقابة.

تحذير من الملابس الخارجة

وكانت النقابة، حذرت من قبل المطربات من ارتداء ملابس خارجة، وأوضح المستشار علاء عامر المستشار القانوني للنقابة، أن مهمة نقابة الموسيقيين تقتصر على مراقبة حصول المطربين على تصاريح الغناء، بالتنسيق مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ورصد المخالفات المتعلقة بأي كلام خارج في كلمات الأغاني أو الحفلات، وذلك على غرار ما حدث في الأزمة الأخيرة بين مطربي المهرجانات حسن شاكوش ورضا البحراوي.