عاجل.. اندلاع حريق في حضانة سيارات بوحدة مرور جمصة بالدقهلية

اندلع حريق في حضانة سيارات مرور جمصة بمحافظة الدقهلية الليلة، وأسرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة عليه.

وانتقلت قيادات أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية إلى مكان الحريق وتكثف قولت الإطفاء من جهودها للسيطرة على الحريق.

وأكد شهود العيان أن الحريق شب في حضانة السيارات التي يتم تجميع سيارات المحافظة بها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.