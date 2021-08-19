التليفزيون ولع في الشقة.. السيطرة علي حريق بعقار في الدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة علي حريق شب في شقة سكنية بمنزل في منطقة عزبة صقر بمدينة السنبلاوين، ونجم عن الحادث احتراق بعض محتويات الشقة من الاثاث، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي في التليفزيون حال وجود الزوج في أعماله، والزوجة كانت في زيارة لأهلها.

نشوب حريق في شقة بمدينة السنبلاوين

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل كائن بمنطقة عزبة صقر بندر السنبلاوين

هرعت سيارات الاطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم السيطرة علي الحريق وإخماده، ونجم عن ذلك احتراق بعض محتويات الشقة من الأثاث، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.

شقيق صاحب الشقة: الحريق بسبب ماس كهربائي في التليفزيون

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلي مكان الحريق، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الأرضي بمنزل مكون من طابقين على مساحة 100 متر تقريبا ملك المدعو صلاح منصور حسين حسين، 28 سنة، نجار، ومقيم بذات العنوان.

وبسؤال شقيق مالك المنزل عمرو منصور حسین حسین ، 30 عامل ، ومقيم بذات العنوان، في محضر الشرطة ، علل سبب الحريق بحدوث ماس بجهاز التليفزيون، وأضاف بأن شقيقه متواجد حاليا بالعمل وزوجته بزيارة لأهليتها ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وجري إخطار قسم الأدلة الجنائية لعمل تقريرها حول أسباب الحريق، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7901 إداري مركز السنبلاوين لسنة 2021، وجار العرض على النيابة العامة .