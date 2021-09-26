«المصري للدراسات»: مصر نجحت في إحداث توازن بين مواجهة كورونا والاقتصاد

قال الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الإدارة السياسية المصرية، نجحت في الموازنة بين القطاع الصحي وقطاع توفير العمالة للشباب لتقليل معدلات البطالة، «الإدارة المصرية قدرت توزان بين الشقين عبر الإغلاق الجزئي وتقليل ساعات العمل».

شادي: الدولة لم تعاني منذ ظهور كورونا مشكلات كبيرة صحيا واقتصاديا

وأضاف «شادي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن الدولة لم تعاني منذ ظهور جائحة فيروس كورونا من مشكلات صحية كبيرة وضاغطة على النظام الصحي المصري، كزيادة أعداد مصابي الفيروس في المستشفيات، أو المشكلات الاقتصادية التي قد تنتج عن الإغلاق، الذي جرى تطبيقه مع ظهور الجائحة بمصر، «الفيروس زيه زي أي مرض».

شادي: الحكومة المصرية نجحت في تجاوز الجائحة بأقل خسائر ممكنة

وأوضح أنه ولولا نجاح اللإدارة المصرية في التعامل مع هذا الملف، لما كانت لتعود الرحلات السياحية الروسية إلى مصر مرة أخرى، وما كانت لترفع بريطانيا دولة مصر من الدول المحظور على مسافريها دخول المملكة المتحدة، ما عكس قوة الحكومة المصرية في مواجهة الفيروس ونجاحها في تجاوز الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.