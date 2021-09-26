تحديث بروتوكول علاج فيروس كورونا للحالات المتوسطة والخطيرة

أعلنت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، تحديث بروتوكول كورونا في نسخته الخامسة، الذي جاء بالتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر، بإضافة مجموعة أدوية لتقوية الجهاز المناعي ضد متحورات كورونا.

تحديث بروتوكول علاج كورونا

واستعرضت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في أحد مؤتمراتها، تحديث بروتوكول علاج كورونا، وتقسيمه لـ3 حالات، «بسيطة» وتؤخذ وفقا للبروتوكول «هيدروكسي كلوركين» 400 مللي جم مرتين في اليوم الأول، بعد ذلك 200 مللي جم مرتين لمدة 6 أيام، أو عقار «إيفرمكتين» 6 مللي جم، 36 مللي جم في اليوم الأول، والثالث، والسادس، أو عقار «فافيبيرافير» 1600 مللي جم مرتين يوميا في اليوم الأول، ثم 600 مللي جم مرتين يوميا، إلى جانب إعطاء الفيتامينات.

وأوضحت اللجنة، أنّه فيما يتعلق بالحالات البسيطة، يأخذ المريض صنفين من أدوية «هيدروكسي كلوروكين + إيفرمكتين»، أو «فافيبيرافير + إيفرمكتين»، و«ريمديسفير» وفقا لتحديث بروتوكول علاج فيروس كورونا، وفيما يتعلق بعقار «مونوكلونال أنتي باديز»، فيتناوله المرضى نزلاء مستشفيات العزل الصحي.

الحالات الخطيرة المصابة بفيروس كورونا

وفيما يتعلق بالحالات الخطيرة أو الشديدة، التي تحتاج إلى رعاية صحية، فيتم التعامل معها وفقا للطبيب المختص داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وشددت اللجنة العلمية، على أنّ البروتوكول المحدث تضمّن توجيهات بعدم الإسراف في تناول أي عقار، تجنبا لأي مضاعفات.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا، وتوقعات بارتفاع الإصابات والوصول للذرورة خلال 3 أسابيع من الآن، وطالبت المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام.