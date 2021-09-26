رئيس شعبة الدواجن يتوقع انخفاض أسعار البيض منتصف أكتوبر

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن مستلزمات إنتاج الثروة الداجنة كانت مرتفعة الأسعار، ولكن قلت أسعارها بـ 500 جنيه مؤخرا، لافتا إلى أن سعر الدواجن أصبح 25 جنيها، وهذا سعر مناسب، ولكن البيض وصل إلى 43 جنيها للأبيض و 45 جنيها للأحمر، وهذا يمثل مشكلة خاصة مع دخول المدارس والطلب عليه.

الفرق بين البيض الأحمر والأبيض

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم» اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الفرق بين البيض الأبيض والبيض الأحمر هو نوع الدجاجة، لافتا إلى أن القيمة الغذائية واحدة في البيض الأبيض والأحمر ولكن الأحمر نسبته قليلة في السوق ولذلك سعره مرتفع، مشيرا إلى أن سعر كارتونة البيض في شهر رمضان الماضي وصل إلى 25 جنيها على الرغم من أنها كانت تكلف المنتج 32 جنيها وهو الأمر الذي أدى إلى تصفية كثير من التجارة تجارتهم خرجوا خلال 3 أيام ولكن لكي يدخلوا السوق مرة أخرى سيكون بعد 3 أشهر.

من المفترض انخفاض أسعار البيض في منتصف أكتوبر

وتابع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية: «من المفترض الأسعار تنخفض في شهر أكتوبر لأن في ذروة إنتاج، ومصر بتنتج 13 مليار بيضة ونصيب الفرد 130 بيضة، مصر حققت اكتفاء ذاتيا وفتحت باب التصدير للدولة العربية والمجاورة لكن لازم يبقى في رقابة صارمة».

ووصل سعر البيض في السوق المحلية إلى 37 جنيها و38 جنيها إذا كان بيض مزارع ولكن يباع في المحلات بسعر أعلى من ذلك بـ 2 و3 جنيهات، الأمر الذي رفع السعر في بعض الأماكن ليصل إلى 47 جنيها للطبق الواحد من البيض الأحمر و53 جنيها للطبق في البيض الأبيض.