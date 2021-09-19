استقرار أسعار البيض اليوم.. والدواجن تنخفض

شهدت أسعار البيض حالة من الارتفاع خلال الفترة الأخيرة، بشكل واضح، قبل أن تبدأ حالة من الاستقرار بداية من أمس السبت. واستقرت أسعار البيض في السوق المحلية اليوم الأحد، وفقًا للأسعار المعلنة من قبل المزارع، وكذلك أسعار بيع البيض للمستهلك في السوق المحلية.

ثبات أسعار البيض اليوم

وثبتت أسعار البيض اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021، في السوق المحلية لليوم الثاني على التوالي، وتستعرض «الوطن»، أسعار البيض (الأبيض والأحمر)، في المزارع والأسواق.

أسعار البيض في المزارع

استقرت أسعار البيض الأبيض في المزارع اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021، وفقًا لسعر بورصة «الحمامي للبيض»، وسجلت كرتونة البيض الأبيض 43 جنيهًا.

وترتفع أسعار البيض الأبيض لدى المستهلك عن أسعار البيض في المزارع نظرا لتكاليف التوزيع والنقل، وتشهد أسعار البيض الأبيض حالة من الاستقرار لدى المستهلك اليوم، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض المستهلك ما بين 45 إلى 46 جنيهًا.

واستقرت أسعار البيض الأحمر في السوق المحلية وفي المزارع ليسجل سعر طبق البيض الأحمر في المزرعة 46 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك ما بين 49 إلى 50 جنيهًا.

واستقر سعر طبق البيض البلدي عند 53 جنيهًا، في المزارع، وفي محلات التجزئة عند سعر يتراوح بين 55 إلى 57 جنيها للطبق.

أسعار الدواجن تنخفض

وانخفضت أسعار الدواجن اليوم، بقيمة جنيه، حيث تراوح سعر الكيلو للدجاج الأبيض بين 24 و25 جنيهًا، فيما بلغ سعر «البلدي» من 35 إلى 36 جنيهًا في المزارع، أما الدواجن الحمراء «الساسو»، فسجلت من 41 إلى 42 جنيهًا للكيلو.