«الأبيض» يرتفع و«الأحمر والبلدي» مستقران.. أسعار البيض اليوم

ارتفعت أسعار البيض اليوم خلال تعاملات اليوم بعد استقراره لعدة أيام، حيث سجل ارتفاعا بقيمة جنيها للبيض الأبيض، واستقرت أسعار البيض البلدي والأحمر.

وتحدث أسعار البيض يوميا من خلال بورصة الحمامي للبيض، وهي بورصة خاصة بها ولها أسعار متغيرة من وقت لآخر، ويجرى من خلال هذه البورصة الإفصاح عن الأسعار التي سيتم العمل بها خلال يوم بين المزارع والمحلات التجزئة، وتتأثر أسعار البيض اليومية بالعديد من المؤثرات منها العرض والطلب وتكاليف الإنتاج وكميات الإنتاج والتي تختلف يوميا وأعداد المنتجين.

ويتسأل الكثيرون عن الفرق بين أنواع بيض الدواجن المتواجد سواء الأحمر والأبيض والبلدي، حيث إن الجينات هي السبب الرئيسي لاختلاف لون البيض، وشكل البيضة ولون الدجاجة هو ما يشكل لون البيض الناتج، ويعرف لون البيض بنفس لون نوع الدجاج أي أن الدجاجة البيضاء تنتج البيض الأبيض والحمراء تنتج البيض الأحمر والبلدي تكون بألوان كثيرة وتنتج البيض الأبيض غامق اللون.

ارتفاع أسعار البيض

وسجلت أسعار البيض ارتفاعا بقيمة جنيه لـ «الأبيض»، بينما استقر «البلدي» و«الأحمر» دون أي تغيير في أسعاره، على النحو التالي:

- أسعار طبق البيض الأبيض 44.50 جنيه بدلا من 44 جنيها.

- سعر طبق البيض الأحمر 46.50 جنيه.

- واستقر سعر طبق البيض البلدي 53 جنيهًا.

وارتفعت أسعار البيض في محلات التجزئة للمواطنين فتراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 47 و50 جنيها على حسب المنطقة، والأحمر 50 جنيهًا للطبق، وسجل «البلدي» نحو 60 جنيهًا.

وتختلف أسعار البيض من منطقة إلى أخرى على حسب المكان والمستوى الاجتماعي لسكان كل منطقة عن الأخرى، وكذلك حسب النوع والجودة.