أسعار البيض ترتفع.. وطبق «الأحمر» يسجل 50 جنيها للمستهلك

عقب أسبوع كامل من الاستقرار في أسعاره، ارتفعت أسعار البيض اليوم بعد أن استقرت لمدة أسبوع، حيث كان آخر ارتفاع لأسعارها الاثنين الماضي في مزارع الإنتاج.

وتحدث أسعار البيض يوميا، حيث إن لها بورصة خاصة بها ولها أسعار متغيرة من وقت لآخر، ويتم من خلال هذه البورصة الإفصاح عن الأسعار اليومية للبيض، ومن خلال بورصة الحمامي للبيض يجرى تحدد الأسعار التي يباع بها يوميا في مزارع الإنتاج مع التجار وموزعي القطاعي لتصل في النهاية إلى المستهلكين.

وتتأثر أسعار البيض اليومية بالعرض والطلب وتكاليف الإنتاج وكميات الإنتاج والتي تختلف يوميا.

وشهدت الفترة الأخيرة انخفاضا في أعداد المنتجين، وهو ما تسبب في خفض المعروض من البيض، وذلك بسبب تأثر المنتجين بعد انخفاض أسعار بيع البيض وكثرة الإنتاج، ما تسبب في انخفاض أسعار البيض مقارنة بتكاليف الإنتاج ما سبب لهم خسائر وجعلهم يعزفون عن العمل في المجال ومن ثم قلة المنتج بالنسبة للطلب ما جعل الأسعار ترتفع.

ارتفاع أسعار البيض 50 قرشًا

وسجلت أسعار البيض ارتفاعا بقيمة 50 قرشًا لـ«الأبيض والأحمر»، بينما استقر «البلدي» دون أي تغيير في أسعاره، على النحو التالي:

- أسعار طبق البيض الأبيض 43.50 جنيه بدلا من43 .

- سعر طبق البيض الأحمر 46.50 جنيه بدلا من 46.

- واستقر سعر طبق البيض البلدي 53 جنيهًا.

وارتفعت أسعار البيض في محلات التجزئة للمواطنين فتراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 46 و48 جنيها، والأحمر 50 جنيهًا للطبق، وسجل «البلدي» نحو 60 جنيهًا.

وتختلف أسعار البيض من منطقة إلى أخرى على حسب المكان والمستوى الاجتماعي لسكان كل منطقة عن الأخرى، وكذلك حسب النوع والجودة.