40 مرشحا لانتخابات نادي المنيا الرياضي يتنافسون على 10 مقاعد
كتب:
اسلام فهمي
09:45 م | الأحد 26 سبتمبر 2021
نادي المنيا الرياضي
أغلقت لجنة تلقي أوراق الترشح لانتخابات نادي المنيا الرياضي، أبوابها مساء اليوم الأحد، حيث تقدم 40 مرشحا يتنافسون على 10 مقاعد بالمجلس القادم، بينهم 2 على مقعد رئيس مجلس الإدارة، 5 على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، 6 على منصب أمين الصندوق، 23 مرشحا على مقاعد العضوية فوق السن، 4 مرشحين على مقعدي العضوية تحت السن.
مرشحان على منصب رئيس مجلس الإدارة
1- عاطف عبد الجابر محمد، عضو مجلس شورى سابق، ورئيس النادي حاليا.
2-- محمد حمدي ماضي، باحث قانوني بإدارة المنيا التعليمية، ورئيس النادي الأسبق.
المرشحون على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة
1- أحمد عمر محمد، مستشار بالنيابة الإدارية، ونائب رئيس النادي حاليا.
2- وافي محمد منصور، رئيس مبيعات بشركة جلاسكو للأدوية.
3- مصطفى فتحي يونس، محامي أول بالبنك الزراعي.
4- أحمد ثروت أحمد الشهير بـ«ثروت أبو عالية»، مهندس معماري حر.
5- أحمد عاطف رشاد والشهير بـ«أبو عايد»، مدير منطقة المنيا بشركة وادي النيل للغاز.
أسماء المرشحين على منصب أمين صندوق
1- أحمد مصطفى أحمد الشهير بـ«أحمد مازن»، مدير إدارة إيرادات قطاع توزيع الكهرباء بالمنيا.
2- رأفت أحمد مختار، ضابط قوات مسلحة بـ«المعاش».
3-مصطفى محمد سيد الشهير بـ«مصطفى زيزو»، مدير مدرسة الحي المتميز للتعليم الأساسي.
4- خالد فايز عبد العزيز، موظف بمجلس الدولة.
5-محمد فتحي محمد، مدير الشئون المالية بالغرفة التجارية.
6- جمال سالم وراد، محاسب حر
أسماء المرشحين لمنصب عضو مجلس إدارة فوق السن
1- وائل حسين محمد، أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية.
2- سامح عبد الحكيم عبدالمجيد، المدير الإداري للمدارس البريطانية بالمنيا.
3- محمد أبو القاسم محمد، مدير مدرسة كفر المنصورة للتعليم الأساسي.
4- ياسر عبد الوهاب محمد، مدير إدارة بشركة مصر للتأمين
5- شادي عادل شادي، صاحب شركة جلوبال للتوريدات والمستلزمات الطبية.
6- أيمن محمد عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية.
7- ياسر السيد دياب، صاحب مؤسسة سيجما للمستلزمات الطبية.
8- أسامة عبد الخالق عبد الوهاب والشهير بـ«أسامة الطويل»، صاحب شركة الطويل للمقاولات
9- أحمد خيري محمد مرزوق، صاحب الشركة العالمية للتوريدات والمقاولات.
10- محمد رجب نجيب، مهندس كهرباء حر.
11- محمد طارق الفولي الشهير بـ«طارق الجندي»، مدير مدرسة التجريبية (1).
12- أحمد علي حلمي الشهير بـ«أحمد حلمي»، معد برامج الإذاعة والتليفزيون.
13- أيمن عمر محمد والشهير بـ«أيمن مقلد»، محامي حر.
14- نور الدين مدكور حسن، محامي ممتاز بشركة التعاون للبترول.
15- عصام محمد عبد الحميد والشهير بـ«عصام عبد الكافي»، مدير إدارة التفتيش بالإدارة المالية.
16-هشام شهير محمد، مدير شركة مقاولات عبد الوهاب.
17-محمد فاروق عبد الحميد، مدير حسابات بالمديرية المالية.
18-أحمد علي محمود والشهير بـ«أحمد علي رجب»، مخرج بالقناة السابعة.
19-عمرو بدوي عبد الغني، أخصائي توعية بشركة مياه الشرب.
20-رحاب سراج الدين محمد، مدرس بكلية الآداب بجامعة المنيا.
21-إسلام بشر كيلاني، باحث قانوني بمباحث التهرب الضريبي
22- محمد علي محمد والشهير بـ«محمد السويفي»، مدير كبار الزوار بديوان المحافظة.
23-هاني أحمد هشام الشهير بـ«هاني صدقي»، العلاقات العامة بالغرفة التجارية.
أسماء المرشحين الـ4 لمنصب عضو مجلس إدارة تحت السن
1- محمود فتح الله عبد الفتاح، محامي حر
2- علي بهاء فكري، مهندس مدني.
3- باسل عماد عبد البديع، محامي بإدارة الشئون القانونية بشركة رويال.
4- إسلام رفعت مهني، مدير مكتب أمين جامعة دراية.