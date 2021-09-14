رسوم ومواعيد الترشح لانتحابات مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، اليوم الثلاثاء، عن انعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة 12 نوفمبر القادم، في تمام السابعة مساءً، لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد، على أن يبدأ التسجيل والاقتراع اعتباراً من التاسعة صباحاً، وحتى السابعة مساءً، بمقر النادي.

ويتم فتح باب الترشح يوم الأثنين القادم الموافق 20 سبتمبر ويغلق يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر، ويتم تلقي طلبات الترشيح اعتبارا من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.

الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات نادي المنيا

وتشمل الأوراق المطلوبة للترشح:

- 2 صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل

- 2 صورة المؤهل الدراسي

- 2 صورة الموقف من التجنيد

- أصل صحيفة الحالة الجنائية حديث و صورة منه

- أصل التوكيل الموثق من الشهر العقاري في حالة إنابة المرشح لغيره لتقديم الأوراق للترشيح وصورة ضوئية

- صورة من إيصال السداد لآخر عامين

رسوم الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي

- 1000 جنيه للمرشح على مقعد رئيس مجلس الإدارة

- 1000 جنيه للمرشح على مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة

- 1000 جنيه للمرشح على مقعد أمين الصندوق

- 1000 جنيه للمرشح على مقعد فوق السن

- 500 جنيه للمرشح على مقعد تحت السن

على أن يتم سداد تلك الرسوم بخزينة النادي.

ويقع نادي المنيا الرياضي علي كورنيش مدينة المنيا، علي بعد 500 متر من مبني الديوان العام للمحافظة، وتأسس في عام 1928، وهو ناد اجتماعي رياضي به العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، ومن أكبر وأقدم وأعرق أندية المحافظة، وتشهد انتخابات مجلس إدارته التي تجري كل 4 أعوام مواجهة شرشة خاصة وأن المنافسين فيها يمثلون كبار العائلات من مدينة وقري مركز المنيا.