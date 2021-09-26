أميرة محمد وياسمين عطية.. مصريات يخضن الانتخابات الألمانية «صور»

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية في تقرير عن الانتخابات الألمانية أن هناك حوالي 21.3 مليون شخص من أصول مهاجرة في ألمانيا، أو حوالي 26% من السكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة.

ويضم البرلمان الذي تنتهي ولايته 8.2% أو 58 من أصل 709 نواب من أصول مهاجرة، وكان لدى البرلمان في الفترة 2013-2017 ما يقرب من 5.9% فقط، أو 37 من أصل 631 مشرعًا ألمانيا.

مصريات في الانتخابات الألمانية

من أبرز المرشحين من أصول عربية هي المصرية أميرة محمد علي وهي محامية وتشغل منصب الرئيسة المشتركة للكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البوندستاغ الحالي، وتم ترشيح أميرة كمرشحة أولى للحزب في ولاية سكسونيا السفلى، والد أميرة من مصر وأمها ألمانية، وأعلنت عن هدفها رفع الأجور ومكافحة الفقر.

وثاني أبرز مرشحة وهي المصرية ياسمين عطية والتي تبلغ من العمر (37 عاماً) مرشحة عن حزب الخضر البيئي في فرايبورغ ذات أصول مصرية، درست العلوم الإسلامية والإثنيات الأوروبية وهدفها تطوير قوانين اللجوء في ألمانيا.

وكشفت جوليا شولت كلوس، أستاذة العلوم السياسية من جامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونيخ والمتخصصة في السلوك السياسي والتمييز ضد الأقليات في ألمانيا وأوروبا، إن من بين المرشحين البالغ عددهم 6227 مرشحًا، هناك 537 مرشحاً من أصول مهاجرة.

وهناك العديد من المرشحين من أصول عربية خاصة من الصومال ولبنان وسوريا والمغرب.

وقالت شولت كلوس إن نسبة مرشحي البوندستاغ من أصول مهاجرة ارتفعت بشكل مستمر منذ 2005. ويتوقع أن يرتفع عدد المنتخبين للبرلمان مرة أخرى هذه المرة، إلا أنه سيظل أقل من 26% من سكان ألمانيا.

في برلين، حيث حوالي 35% من السكان من أصول أجنبية، يمكن العثور على مرشحين مهاجرين لعضوية البوندستاغ في العديد من الأحزاب.