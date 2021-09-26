التعليم العالي: حسم مد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة صباح الغد

يواصل الناجحون من الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة 2021، تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات الحكومية عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف على التنسيق، اليوم، إجمالي عدد الذين سجلوا حتى الآن، الذي بلغ نحو 152 ألف طالب وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، على أن تستمر أعمال المرحلة حتى السابعة مساء غد الاثنين، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية واللجنة العليا للتنسيق.

معامل التنسيق تستقبل طلاب المرحلة الثالثة

وفي السياق ذاته، تواصل معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية، استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021، لتسجيل رغباتهم، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية المعامل التنسيق، على أن يمكن للطلاب التسجيل الرغبات مباشرة عير رابط موقع التنسيق، من خلال أي جهاز حاسب آلي متصل بالإنترنت، سواء من المنزل أو أي مكان، مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

الحصر النهائي لأعداد مسجلي الرغبات

وقالت مصادر بالأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن صباح غدا الاثنين، سيجري تحديد مد فترة تسجيل الرغبات، لتنسيق المرحلة الثالثة 2021 من عدمه، وذلك بعد إجراء الحصر النهائي لعدد المسجلين الرغبات، مشيرا إلى أن القرار خاضع للجنة العليا للتنسيق، مؤكدا أن الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل 24 ساعة خلال مراحل التنسيق، وطوال أيام الأسبوع، مشيرة إلى أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، ستكون خلال 72 ساعة بعد غلق الموقع الإلكتروني، على أن يجري بعدها إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة، أسوة بالمراحل الأخرى.

وفى سياق متصل، يواصل طلاب الثانوية العامة الراغبون في الالتحاق بالجامعات الخاصة، التقدم للالتحاق عبر موقع تنسيق الجامعات الخاصة، للاختيار بين الكليات المتاحة والشاغرة من المرحلة الأولى، على أن يجري الكشف عن نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة مساء يوم الثلاثاء المقبل، تنفيذًا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.