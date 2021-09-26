أوائل الثانوية العامة في طريقهم إلى دبي.. رحلة العمر بـ«تذاكر مجانية»

انطلق أوائل الثانوية العامة في رحلة إلى دبي، صباح اليوم، وحرص محمد منار وزير الطيران المدني، على استقبالهم وتوديعهم من مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة على متن رحلة مصر للطيران رقم «MS 905» المتجهة إلى دبي، فيما يعرف بـ«رحلة العمر» التي تشارك في تنظميها ورعايتها مصر للطيران سنويًا لأوائل الطلبة بالتعاون مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.

سفر 82 طالبًا وطالبة من أوائل الثانوية العامة

وخلال لقاءه بأوائل الجمهورية في الثانوية العامة، هنأ وزير الطيران الطلاب وأسرهم على هذا النجاح المشرف، متمنيا لهم دوام التوفيق في المرحلة التعليمية المقبلة.

رحلة أوائل الجمهورية عمرها 25 سنة

وصرح عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنَّ الشركة الوطنية اعتادت رعاية رحلة أوائل الجمهورية منذ أكثر من 25 سنة من خلال منحهم تذاكر سفر مجانية، لزيارة عدد من المدن والمعالم السياحية.

وقدمت مصر للطيران هذا العام تذاكر مجانية لسفر 82 طالبًا وطالبة من أوائل الثانوية العامة، إضافة إلى أوائل العام الماضي الذين لم يتمكّنوا من السفر بسبب جائحة كورونا.