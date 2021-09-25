بدأت عملية التنسيق الإلكتروني في معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، إذ جرى اليوم استقبال الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2021 الدور الثاني، وذلك لتسجيل رغباتهم واختيار الكليات المتاحة والتي يوجد بها أماكن شاغرة من تنسيق المرحلة الثانية، من خلال الدخول إلى رابط تنسيق المرحلة الثالثة الدور الثاني 2021 لطلاب الثانوية العامة، تنفيذا لقرارات اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة الدور الثاني 2021 لطلاب الثانوية العامة: التسجيل متاح الآن

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة للناجحين في الدور الثاني 2021، وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم للتنسيق من المرحلتين الأولي والثانية 2021، إذ تبدأ من 25 سبتمبر، ولمدة ثلاثة أيام تنتهي الاثنين المقبل27 سبتمبر، وي

رابط تنسيق المرحلة الثالثة الدور الثاني 2021 لطلاب الثانوية العامة: الحد الأدنى للكليات

وحددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي الحد الأدنى للالتحاق بالكليات عبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة الدور الثاني 2021 لطلاب الثانوية العامة لجميع الشعب العليمة «علوم و رياضة»، و كذلك والشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%، موضحة أنه يمكن للطلاب التسجيل عبر معامل التنسيق الإلكتروني خلال مواعيد العمل الرسمية، أو التسجيل طوال اليوم و لمدة 24 ساعة من خلال جهاز الحاسب الآلي الشخصي بالمنزل أو أي مكان يستطيع الطالب تسجيل الرغبات من خلاله، منوهة بأن آخر موعد لإدخال أو تعديل الرغبات و تسجيلها سيكون الساعة السابعة مساءً لآخر يوم للمرحلة، مشددة على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال التعامل خارج المنزل أو داخل معامل التنسيق الإلكتروني.