وزيرة التخطيط: خبراء دوليون أعدوا تقرير التنمية البشرية 2021

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر توقف منذ عام 2010، وجرى التعاقد مع باحثين ومستقلين محليين ودوليين من أجل إعداده هذا العام 2021، مشيرة إلى أن هذا النوع من التقارير يستهدف الاهتمام بالعنصر البشري في المقام الأول.

الإنسان المصري في قلب عملية التنمية

وأضافت السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض عبر قناة «المحور»: «الإنسان المصري في قلب عملية التنمية، وبالتالي ركز التقرير على مسيرة التنمية البشرية، ومنذ عام 2011 مرّت الدولة المصرية بعدم استقرار، ثم بدأت مرحلة تثبيت أركان الدولة، أعقبتها مرحلة الإصلاح الاقتصادي، لذلك تعاوننا مع الأمم المتحدة لإصدار هذا التقرير، لأن مسيرتنا مشرفة».

وتابعت، أن دور الوزارة هو إتاحة البيانات لإصدار هذا التقرير بعد تحليلها نظريا ومقابلة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، لذلك خرج هذا التقرير على أساس علمي، وعكس مسيرة 10 سنوات مرت بها مصر.

تقرير التنمية البشرية 2021

وأكدت أن التقرير إيجابي جدا، مشيرة إلى أهمية أن يقرأه الشباب ويجري عليه أبحاث لدراسته، لأنه يعبر عن بلدهم، وبخاصة أنه من جهة دولية، مشددة على أن مصر حققت إنجازات في كل المجالات، مثل الحماية الاجتماعية والإسكان الإجتماعي.

وأشارت، إلى أن مصر تنتمي إلى منطقة مضطربة من العالم، ومن ثم فإن تحقيق التنمية في ظل هذه الظروف مثل محاربة الإرهاب، يكن إنجازا مضاعفا مقارنة بالأوقات العادية والأكثر استقرارا.