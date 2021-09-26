وزير الشباب يكرم أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، غادة رجب بطلة تايكوندو مطوبس الفائزة بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 12 سنة، وكذلك مدرب التايكوندو محمود الشهاوي وميمي الأمشيطي مساعد المدرب، كما كرم اللاعب رضا هاني بطل المصارعة، وهو من المنضمين الجدد للمنتخب القومي ويستعد لخوض بطولة البحر الأبيض المتوسط في اليونان، ومدربه كابتن أحمد البيلي الصبري، وذلك ضمن مجموعة من اللاعبين واللاعبات أبطال مصر من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الفائزين بالمراكز الأولى ببطولات الجمهورية المختلفة، واللاعبين المنضمين للمنتخبات الوطنية، كما تم تكريم الدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ.

صبحي: المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي نواة للمنتخبات

أكد الوزير في كلمته أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد نواة للمنتخبات، ونولي المشروع اهتماما كبيراً لخدمة الوطن، متطرقا إلى معايير انتقاء الموهوبين في مختلف المحافظات وفق خطة عمل محددة، وضمهم للمشروع تمهيداً لإعدادهم وتأهيلهم لمختلف البطولات في مراحل المشروع المتمثلة في مرحلتي «الناشئين، الواعدين»، وصولا لمرحلة البطل وتقديمهم للأندية الرياضية، والمنتخبات الوطنية.

من جانبه، ثمّن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ المستوى الرائع الذى وصل إليه ابطال المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ، وحصولهم على الميداليات الذهبية و الفضية و البرونزية في مسابقة الجمهورية، مؤكدا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بالرياضة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأول للرياضة المصرية، لإنشاء جيل من الأبطال الرياضيين قادرين على رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وكيل كفر الشيخ: الفريق حقق نتائج مبهرة

وعبر الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة عن بالغ سعادته بالنتائج المبهرة التي حققها أبطال المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلي بناء جيل جديد من اللاعبين واللاعبات الواعدين نتاج مثمر من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، بجانب إعداد المدربين الفنيين وفق رؤي المشروع، لافتاً إلى توعية اللاعبين المشاركين بالمشروع بالتغذية السليمة، وقيم الولاء والانتماء للوطن، وخضوع المشاركين للقياسات العلمية التي يعقبها تقييم الأداء.

حضر التكريم الدكتور كمال درويش، والدكتور وجيه حمدي المدير الفني للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وعدد من قيادات الوزارة منهم مجدي رشدي رئيس الإدارة المركزية للخدمات المساعدة، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ومحمد الكردي مساعد الوزير، والدكتور محمد حمدي مدير عام إدارة الموهبة الرياضية بالإدارة المركزية للأداء الرياضي بالوزارة.