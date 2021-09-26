«المصل واللقاح»: لن يتم دمج لقاحي كورونا والإنفلوانزا في الوقت الحالي

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنه يجرى إعطاء لقاح فيروس كورونا المستجد مع فيروس الإنفلوانزا عندما يكون فيروس كورونا فيروس موسمي، وليس في الوقت الحالي الذي نسعى فيه لتكوين المناعة الجماعية، مبينا أن دمج كورونا مع الإنفلوانزا سيكون الفيروس الخامس للإنفلوانزا بأنواعها المختلفة، لافتا إلى أن هذا الوقت اقترب وسيصبح الفيروس غير قابل للتحور حينها.

«الحداد»: فيروس كورونا شديد التحور

وأضاف «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم» اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن فيروس كورونا المستجد شديد التحور لذا فإن تسريع وتيرة اللقاح أمر هام من أجل القضاء على كورونا ليجرى إتاحة مصل سنوي خليط من كورونا والإنفلوانزا كتطيعم عادي.

حقيقة وجود نبات يعالج كورونا ومرض السرطان

ونفى رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، وجود وصفات طبية تعمل على علاج السرطان وكورونا وأمراض كثيرة، مبينا أن هناك فقط أدوية تُستخدم لعلاج أكثر من نوع من السرطان ولكن مازال تحت الاختبار، مشيرًا إلى أنه ظهرت شائعات في الوقت الماضي تشير إلى وجود نبات يعالج فيروس سي والإيدز وغيرها من الأمراض المزمنة وهذا أمر غير صحيح وأمر لا يعتمد على العلم وهو مجرد اجتهاد، مشددًا على ضرورة خضوع هذه الأمور للبحث العلمي ونظرياته من أجل الوقوف على تأثيرها على المرضي ولا يجب الاعتماد فقط على شهادات الأشخاص أو أصحاب النبتة، لافتا إلى أن هناك أشخاص تعالج بسم النحل والطحالب وهناك باب دجل أيضا موجود ويحاول هؤلاء الأفراد.

وظهر فيروس كورونا المستجد في مقاطعة هوبي في مدينة ووهان الصينية في نوفمبر 2019 وأصبح وباء عالميًا في مارس 2020.