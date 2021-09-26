سويلم: أتمنى انتهاء الدوري في أغسطس.. والجمهور سيعود عند استقرار كورونا

قال اللواء ثروت سويلم المتحدث لرابطة الأندية وعضو المكتب التنفيذي، إن الرابطة بحثت عددا من الملفات منذ اجتماعها الأول، مشيرًا إلى أنها درست شكل الدوري الممتاز الموسم المقبل، وبخاصة مع تكدس التوقفات بسبب الأجندة الدولية والمسابقات الأفريقية وكأس العالم للأندية وتصفيات كأس العالم وبطولة كأس العالم، لافتًا إلى أنه يتتمنى انتهاء بطولة الدوري في شهر أغسطس المقبل.

تكليف عامر حسين بمتابعة جدول الدوري

وأضاف سويلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر قناة «الحدث اليوم»: «في الموسم ده صعب نلاقي جدول مميز زي ما كانت الرابطة عاوزة، لذلك كلفنا عامر حسين بهذا الأمر حتى ترضى كل الأندية المشاركة عن المسابقة».

لدينا 3 مقترحات سنعرضها على أندية الدوري

وتابع: «لدينا 3 مقترحات سنعرضها على الـ18 ناديا، حتى نصل إلى شكل محدد للجدول، فالدوري المصري سيُلعب لمدة 8 أسابيع بعدها سيتوقف لمدة شهرين بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، وهناك توقفات الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، ونتمنى أن تنتهي بطولة الدوري في شهر أغسطس».

وأكد: «حاولنا خلال تواجدنا في اتحاد الكرة على مدار سنوات طويلة تحديد أيام معينة تُلعب فيها المسابقة مثل إنجلترا والدول الأوروبية الكبرى، لكن الأمر ده ميمشيش في مصر، لأن الأندية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي معندهاش مؤجلات، وبالتالي فنحن مختلفون عن أوروبا ولا يعد هذا الأمر قصورا من القائمين على تنظيم اللعبة في مصر».

تنظيم الدوري من دورين

وأوضح، أنه يتمنى تنظيم الدوري المقبل بنظامه العادي «من دورين»، مؤكدًا أنه إذا جرى تنظمه بدور واحد فقط فإن هذا الأمر لن يشوبه أي خطأ، لكن المنتج سيكون ضعيفا.

وذكر، أن الرابطة ستكون معنية بتنظيم الدوري وحقوق الأندية التسويقية وحقوق الاندية الراعية، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية المصرية كانت حريصة على عودة الجماهير خلال السنوات الماضية.

وشدد على أن جائحة كورونا هي من منعت الجماهير من دخول المدرجات، وبالتالي فإنه عندما يستقر الوضع الوبائي المرتبطة بكورونا، فإن الأوضاع ستعود إلى طبيعتها.