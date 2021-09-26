دنيا بطمة عن الـ«لوك» الجديد: «فيلر مش عمليات تجميل»

جدل كبير لاحق دنيا بطمة الأسابيع الماضية، خاصة بعد تغيير شكلها بكامل هيئته، ما أثار الشكوك حول أنها خضعت لعمليات تجميل، وبدأ الجمهور يقارن صورها السابقة بآخر إطلالة لها، وأجرت دنيا بطمة حوارا مع برنامج «ET بالعربي»، قالت خلاله إنها أحبت التغيير والظهور بـ«لوك» ومظهر جديدين.

دنيا بطمة تثير الجدل

وعن صورها الأخيرة التي أثارت الجدل، قالت دنيا بطمة إن الصور أحبها الجميع وقوبلت بإشادات كبيرة لدى الجمهور العربي، مشيرةً إلى أن هذه المتابعة تدل على محبة الناس الكبيرة لها ومتابعتها في الأغاني أو في التمثيل.

أما عن صورتها التي تداولها البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي قفطانا مغربيا، أشارت إلى أن المختلف بها هو الـ«ميكاب»، موضحةً أنها أرادت التغيير في فصل الصيف.

أما عن زيادة الوزن والتغيير بملامح وجهها التي جعلت البعض يتداول أنها خضعت لعمليات تجميل مثل تعريض الوجه وتكميم الأنف، أكدت أنها لم تخضع لعمليات تجميل نهائيا، ولكنها خضعت في بعض المرات إلى الـ«فيلر»، وأنها اعتمدت على العناية بالبشرة أكثر وأن تكون فريش.

دنيا بطمة تعلق على جدل إخفاء ابنتها

وبالنسبة إلى صور ابنتها «ليلي روز» التي دائما تمنع دنيا بطمة ظهورها على السوشيال ميديا وتخفيها عن أعين المتابعين، أوضحت أنها في عيد ميلادها المقبل يوم 10 أكتوبر المقبل ستنشر صورها دون «إيموشن» وذلك في الاحتفال بعيد ميلادها، أما عن ابنتها الأخرى، قالت إنها في المدرسة وأنها محبوبة الجماهير وتمنت حياة سعيدة لابنتيها وتمنت أن تراهما بمناصب عليا في المستقبل القريب.