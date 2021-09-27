متحف كفرالشيخ ينظم ورشة لتعليم الأطفال الهيروغليفية ورحلة للمسنين

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالأنشطة التي ينظمها متحف كفر الشيخ، للأطفال وكبار السن، والفئات العمرية، من ورش متعددة ومسابقات لتشجيع الأطفال للتعرف على الآثار المتعددة بالمتحف.

نظم متحف كفر الشيخ القومي ورشة لتعليم الخط الهيروغليفي للأطفال من زوار المتحف، وتضمنت الورشة تعريفا باللغة المصرية القديمة ونشأتها وخطوطها وتعليم الأطفال الحروف الهيروغليفية وكيفية رسمها وكتابة أساميهم وتلوينها بمعاونة مسؤول قسم التدريب والمعارض بالمتحف، بإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف.

كما قام بعض الأطفال بجولة بالمتحف رافقهم فيها أمناء المتحف لشرح أهم مقتنياته وفي ظل الدور الحيوي والفعال الذي تقوم به المتاحف كمؤسسة علمية وترفيهية.

متحف كفر الشيخ يستقبل مجموعة من أعضاء نادي سخا لكبار السن

كما استقبل متحف كفر الشيخ، مجموعة من أعضاء نادي سخا لكبار السن في زيارة ترفيهية لهم، وتم اصطحابهم في جولة إرشادية بالمتحف للتعرف على فكرة سيناريو العرض الخاصة بالمتحف، والتعرف على أهم مقتنياته، معربين عن سعادتهم وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع فريق عمل المتحف، في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا من ارتداء الكمامات الطبية.

آثار فوه تستقبل أولى رحلات السياحة الشتوية

كما استقبلت منطقة آثار فوه في كفرالشيخ، اليوم الأحد، أولى رحلات موسم الشتاء السياحي، لفوج سياحي مكون من 40 فردًا تابعين لمجموعة «المستكشف المصري»، وقد رافقهم ياسر الكردي مدير المنطقة، وكمال الصعيدي مفتش الآثار.

تضمنت رحلة فوج «المستكشف المصري» زيارة ربع الخطايبة، ومسجدي أبوالمكارم، والقنائي، وبوابات مصنع الطرابيش، والتكية الخلوتية، وجمعية الكليم والسجاد، فيما أجرى أعضاء الفوج جولة في نهر النيل فرع رشيد بنطاق مدينة فوه، وحرص أعضاء الفوج على شراء بعض السلع التي تشتهر بها مدينة فوه، مثل الأسماك المملحة والطحينة والزيت الحار.