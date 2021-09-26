عامر حسين: طرحنا 3 تصورات لبطولة الدوري.. ونستهدف اختصار مباريات عديدة

كشف عامر حسين مسؤول لجنة المسابقات برابطة الأندية، التصورات الخاصة بمسابقة الدوري الممتاز، والموقف من تنظيمه عبر دور واحد أو دورين، موضحًا: «قدمت اليوم للرابطة 3 مشاريع بتصورات حول الدوري العادي بإجمالي 18 ناديا بنحو 34 مباراة وهو ما جرت العادة عليه، ودوري المجموعتين الذي استحدث في ظروف استثنائية بسبب عنصر الوقت بعدد 26 مباراة، والشكل الثالث هو أن يلعب 18 ناديا مع بعضهم عبر دوري من دور واحد وبعد الدور الأول تتم التصفية بين 8 أندية منهم للعب على ترتيب من 1-8 بواقع 24 مباراة بدلاً من 34 ثم العشرة الآخرين للقسم الثاني بواقع 26 مباراة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «وبالتالي تم توفير عدد كبير من المباريات حتى يكون بوسعنا الانتهاء في شهر يوليو لأنه لو تم السير بالنمط المعتاد سيكون الانتهاء في مطلع سبتمبر خاصة أن الموسم الجديد يبدأ في نوفمبر».

فرصة للراحة

وتابع مسؤول لجنة المسابقات برابطة الأندية، أن الهدف من اختصار المباريات هو منح الأندية فرصة للراحة لأن كاس العالم في قطر سينظم في شهر نوفمبر حتى يكون هناك فرصة للمنتخب في الدوري الممتاز لمدة 60 يوما لفترة كافية لتضمن الجاهزية.

التصور الثالث

وأشار، إلى أن التصور الثالث ليس الشكل النهائي، وأن الرابطة طرحت الثلاثة تصورات باعتبارها مفوضة عن الأندية، وسيجري عرضها على 18 ناديًا، وبعد مناقشتهم في إيجابيات وسلبيات كل نظام، وبناء على تلك المناقشات سيتخذ القرار النهائي السبت المقبل بعد الاستقرار على أحد التصورات الثلاث المطروحة.